Uddannelsesminister Tommy Ahlers: Jeg vil inspirere til at vælge uddannelser med jobmuligheder Vi skal fokusere på uddannelsernes kvalitet frem for antallet af optagne, siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V), der er klar med politiske tiltag for at sikre yngre studerende.

Godt 65.000 har fået tilbudt en studieplads i år – det er det laveste antal optagne i 10 år. Hvad synes du om den udvikling?

»Det afgørende er, at vi har uddannelser af høj kvalitet, og ikke om vi har optaget 64.000 eller 66.000. Den luksus kan vi tillade os at have, fordi det er lykkedes at komme op på et højt uddannelsesniveau, og så er fokus nu, om det er nogle gode nok uddannelser. Der har jeg en forpligtelse over for de unge. Men jeg synes, det er lykkedes at ramme ret godt. Vi har 65.000, der har søgt en uddannelse, hvor vi godt kan opfylde deres ønske og de drømme og muligheder, som en videregående uddannelse skaber for dem« .

Men er det o.k. at afvise mere end 20.000 håbefulde unge, der er motiverede for at starte?

»Jeg synes, det er mange at sige ja til, og mange har fået deres førsteprioritet, det synes jeg er positivt. Jeg er ærgerlig over, at jeg skal sende det her brev til 20.000, men der står jo også, at der findes 345 uddannelser, som ikke har et karakterkrav, fordi de har ledige pladser. Dem skal de overveje at søge, selvom de ligger i Århus eller ikke hedder præcis det, du gerne vil læse. Det håber jeg, de vil overveje«.

Er det vigtigere, at de studerende kommer i gang med en uddannelse, end at de kommer ind på deres drømmestudie?

»Det er jo frie individer, der har truffet nogle valg baseret på et udbud, vi har lagt frem. At vi kan sige ja til det valg for så mange, synes jeg er positivt. Men vi skal selvfølgelig kigge på, om vi uddanner de rigtige, og den eneste måde, vi kan se det på, er ved at kigge på, om vi uddanner mange, der ikke kan få et job. Derfor sidder vi også hele tiden og kigger på ledighedstal, og de steder, hvor vi har en udfordring, er vi nødt til at sætte en dimensionering på. Men jeg håber jo, at jeg skal lave så lidt som muligt af det, og at vi kan inspirere folk til at søge de steder, hvor der er gode jobmuligheder. Jeg håber, at jeg kan inspirere til at søge de tekniske uddannelser, it-uddannelserne og de naturvidenskabelige fag, for det har vi også brug for«.

De bliver ældre, før de starter. Eksperter mener, at de unge bliver presset af de politiske reformer. Er det ikke stik imod jeres hensigt?

»Jo, det er det. Men jeg vil gerne se, hvis folk har analyser på, hvad det skyldes, fordi vi har ikke lavet en tilbundsgående undersøgelse af, hvorfor de starter senere. Jeg tror, der hersker en masse misinformation. Folk kan godt starte på et studie og skifte til et andet på et senere tidspunkt. Hvis vi kigger på de historiske tal over, hvor mange der søger om at blive optaget på en ny uddannelse på samme niveau, så er vi altså på et tal, der hedder 1.500 – 1.700 studerende. Det vil sige, at vi har en kæmpe diskussion om noget, der faktisk rører forholdsvis få mennesker i forhold til antal ansøgere«.

Hvad vil du gøre for at vende udviklingen og få dem tidligere i gang?

»Det ene, jeg vil gøre, det er at gøre uddannelsessystemet mere fleksibelt. En af hjørnestenene er, at man har mulighed for at stoppe efter bacheloren og gå ud og arbejde i to eller fem år, men samtidig skal man have et retskrav på at komme tilbage og tage sin kandidatuddannelse. Det kan godt inspirere flere til at starte tidligere. Men vi kan også se, at det er lykkedes at få folk til at gennemføre en uddannelse på normeret tid. Jeg vil hellere have, at de blev 21 år i stedet for 20 år, men så til gengæld gennemførte på normeret tid.«