Kom du ikke ind på en uddannelse denne gang? Så har du fået samfundets knappeste ressource forærende - tid

Det er dagen derpå for de mange tusind unge, som har fået den nedslående besked, at de ikke er kommet ind på en videregående uddannelse.

Men måske er det muligt med tiden ikke kun at se afslaget som noget negativt - men også at se på, hvilke muligheder det giver.

Det er i hvert fald det, uddannelsesforsker Laura Louise Sarauw opfordrer til.

»Mit bedste råd til de afviste er, at se afslaget som en mulighed for at få adgang til én af de efterhånden knappeste og mest eksklusive ressourcer i vores samfund - nemlig tid«, siger Laura Louise Sarauw, som er postdoc i uddannelsesvidenskab ved DPU og har forsket i blandt andet studiemønstre og universitetsreformer.

Prøv noget uakademisk

Hun foreslår, at de studerende vender sig mod »sabbatårsklassikere« som at tage på højskole, ud at rejse med en NGO og lave frivilligt arbejde, eller tage et ufaglært arbejde.

»Det kan for eksempel være på en køleskabsfabrik, hos en planteavler, eller andre steder, som udgør en vigtig del af vores produktionsapparat, og som man ikke så let stifter bekendtskab med som akademiker«, siger Laura Louise Sarauw.

Det første, vi anbefaler, er lige at trække vejret dybt og falde til ro. Pernille Kindtler, sektionschef for vejledning og optagelse på Købehavns Universitet

Hun forklarer, at der i dag, når de unge først er inde i uddannelsessystemet, er mindre tid til at snuse til noget andet end uddannelsen, fordi forskellige regler har gjort det vanskeligere at holde pauser.

KU: Gå ikke i panik

På Københavns Universitet maner sektionschef for vejledning og optagelse Pernille Kindtler også til ro.

»Det første, vi anbefaler, er lige at trække vejret dybt og falde til ro. Tal med nogen om det. Selvfølgelig bliver man ærgerlig, når man får et afslag, og det skal man også give sig tid til at være«.

Dernæst opfordrer hun til, at man får et overblik over, hvorfor man ikke blev optaget, og at man tjekker de studiepladser, som stadig er ledige. Måske er der noget, som ligner det, man har søgt.

De fleste mennesker kommer til at holde af det fag, de beskæftiger sig meget med. Anders Bjarklev, formand for Danske Universiteters Rektorkollegium om muligheden for at søge de studiepladser, som stadig er ledige

Det næstbedste kan blive det bedste

Formanden for Danske Universiteters Rektorkollegium, Anders Bjarklev peger også på de tomme studiepladser som en oplagt mulighed. Der er ledige pladser på 345 forskellige uddannelser.

Nogle gange kommer appetitten nemlig, mens man spiser.

»Mit bedste råd er at kigge på en af de uddannelser. De fleste mennesker kommer til at holde af det fag, de beskæftiger sig meget med«, siger Anders Bjarklev.

Spørgsmålet er så, om det er vigtigst for ansøgeren at komme til at læse i år, eller om man er villig til at vente.

Vil man vente, må man se på, hvilke studier det er realistisk at komme ind på til næste år, og om man måske kan øge sine kvalifikationer for at søge i kvote 2.