Satsen på udddannelsesstøtte for udeboende på videregående uddannelser er 6.090 kroner om måneden før skat.

Hver femte udeboende studerende betaler mere end 5.000 kroner i husleje om måneden. Det viser en undersøgelse, som Epinion har gennemført for DJØF.

Der er 400 færre små boliger under 74 kvadratmeter i København end i 2010, ifølge tal fra Dansk Byggeri. I Aarhus er der i samme periode kommet 4.350 flere boliger.

Tillykke til de nye studerende. Om 3 år får I en bolig Omkring 22.000 nye studerende mangler tag over hovedet. For dem er det en ringe trøst, at der er studieboliger på vej.