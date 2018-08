15 procent er grænsen, viser analyse: Andelen af indvandrere i klasserne kan aflæses på børnenes livsløn Børn har udsigt til en betydeligt lavere løn som voksne, hvis mere end 15 procent af deres klassekammerater har ikkevestligt statsborgerskab, viser en analyse.

Skolebørn vil efter alt at dømme komme til at tjene betydeligt mindre i løn som voksne, hvis de har mere end tre klassekammerater med ikkevestligt statsborgerskab i klasser med 20 elever.

Sådan lyder konklusionen i en analyse udarbejdet af tænketanken Kraka og revisions- og konsulenthuset Deloitte, skriver Jyllands-Posten.

Det er første gang, at de langsigtede konsekvenser af klassernes sammensætning bliver kortlagt, og der er tale om »skræmmende ny viden«, lyder det fra Niels Egelund, professor ved DPU, Aarhus Universitet.

»Det er den mest grundige analyse, der nogensinde er lavet på dette felt, og der er tale om banebrydende ny viden, som må få konsekvenser«, siger han efter at have nærlæst analysen.

Så længe at færre end 15 pct. af eleverne i en klasse har ikkevestligt statsborgerskab, påvirker det ikke elevernes fremtidige indkomst. Men er der flere ikkevestlige elever i klassen, kan den enkelte elev - ifølge analysen - se frem til 20 år senere at få en løn, som er knap 20 pct. lavere, end den ellers ville have været, skriver Jyllands-Posten.