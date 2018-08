KL: Brug pædagoger rigtigt

Det undrer mig, at så mange pædagoger oplever, ar de står alene med den fagfaglige undervisning. Det er lærerne, som skal undervise. Pædagogerne kan have afgrænsede undervisningsopgaver og har en funktion, som er rundt om undervisningen. Den funktion kan være helt afgørende for, at undervisningen fungerer. Den fagfalige undervisning kræver uddannelse til undervisning, og det har pædagoger af gode grunde ikke. Så tallet i BUPL’s undersøgelse er bekymrende«, siger Thomas Gyldal Petersen (S), der er borgmester i Herlev og formand for KL's børne- og undervisningsudvalg.

Så det må ikke ske, at pædagoger underviser?

»Det er lærerne, der skal have ansvaret for den faglige undervisning. Det er helt i tråd med lovgivningen, at en pædagog kan stå alene med en klasse. Men det er i en situation hvor et team med en lærer og en pædagog underviser i en tredje klasse, og hvor læreren melder sig syg om morgenen. Det må også betyde, at den aktivitet, som finder sted er en anden, end hvis de begge er i klassen, som for eksempel at arbejde med klassens fællesskab«.

Bruges pædagoger som lærere, fordi de er billigere i drift?

»I min egen kommune, Herlev, besluttede vi sidste år, at 50 procent af den understøttende undervisning i indskolingen læses af pædagoger og den anden halvdel af lærere. Det gjorde vi ikke for at spare men for at finde penge til en indsats på mellemtrinnet, der skal sikre et løft af både top og bund. Det var tiltag som for eksempel turboforløb. Men det er klart, at det betyder, at den understøttende undervisning bliver noget andet end almindelig undervisning. Så det er ikke et problem, at pædagogervaretager en stor del af den understøttende undervisning. Det så bare vigtigt, at man så får tilrettelagt, hvad det er af aktiviteter«.