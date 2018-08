Skolepædagog blev sat til at undervise i matematik: »Jeg gik ind og læste vikarplanen, og jeg vidste slet ikke engang, hvad det betød« Marianne Gaarsdal arbejder som skolepædagog, men med mellemrumk kan hun godt lide at overtage tavleundervisningen. Men hun vil ikke undervise børnene i fag, hun ikke føler sig rustet i. I stedet kan hun finde på, at gå med børnene i gården og spille stikbold.

Alle har forskellige morgenritualer. For nogle skal morgenen kickstartes med en kop rygende kaffe, mens andre skal have sved på panden i fitness-centret.

Skolepædagog Marianne Gaardsdal tjekker altid intranettet på Finderuphøj Skole i Viborg, inden hun vender cyklen mod den flade skolebygning. Det er nemlig fastlagt på forhånd, at hun fire gange om ugen kan blive sat til at agere lærer i historieundervisningen i 6. klasse eller øve engelske bogstaver med en 2. klasse, hvis der er behov for det. Det er der tit.

Især én episode står klart i Marianne Gaardsdals hukommelse. Hun blev bedt om at overtage matematikundervisningen i en af skolens 4. klasser. På intranettet lå en besked fra hendes lærerkollega om, hvad eleverne skulle lære den dag. Der var bare et problem, Marianne Gaardsdal forstod ikke beskeden

»Jeg er virkelig ikke særlig kompetent i matematik. Jeg gik ind og læste vikarplanen, og jeg vidste slet ikke engang, hvad det betød«, husker hun grinende.

I stedet valgte hun at gå med klassen ud i gården til en omgang stikbold.

»Det bruger jeg meget, fordi der er så mange ting i det, som børnene kan lære«.

Marianne Garsdal er bare én af de mange skolepædagoger, der oplever at stå alene med undervisningen på landets folkeskoler. Det viser en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL). Her svarer 42 procent af de adspurgte, at de ofte eller meget ofte oplever at stå alene med den faglige undervisning.

Marianne Gaardsdal har personligt intet imod at overtage klasseundervisningen i ny og næ, men hun nægter at agere lærer.

»Jeg går altid ind som pædagog, uanset hvad det er for en undervisningssituation, jeg står i. For det kan være en udfordring, når der er noget fagligt, jeg skal undervise i, som jeg ikke er kompetent i, og så gør jeg det simpelthen ikke, fordi jeg vil ikke lære dem noget, der er forkert. Det er selvfølgelig bedst for børnene, at de får de timer, der er planlagt«, siger hun.

Marianne Gaardsdal er ikke alene om at føle, at hun bliver tildelt opgaver, hun ikke er fagligt rustet i. Undersøgelsen viser, at godt en fjerdedel af skolepædagogerne oplever, at de meget ofte eller ofte får tildelt opgaver, de ikke føler, de har de rette kompetencer til.

Foto: Tor Birk Trads/Tor Birk Trads Marianne Gaardsdal valgte at blive skolepædagog, fordi hun godt kan lide at se, hvordan eleverne både kan brillerer ved tavlen i matematiktimen og på fodboldbanen i SFOen.

Det er op til den enkelte skole at bestemme, hvor mange idræt- og dansklærer, skolen har brug for, og om der skal indsættes en nyudklækket student eller en skolepædagog, hvis læreren er syg.

»Vi har på Finderuphøj Skole en kultur for at anvende interne vikarer, og det gør vi ud fra den tanke, at det er bedre for elevernes trivsel og faglige udbytte, at et kendt ansigt med enten lærerfaglig eller pædagogisk uddannelse varetager vikarsituationen, frem for at en eventuel uuddannet tilkaldevikar. Afvikling af 6. ferieuge samt afvikling af videreuddannelse og kursusvirksomhed er en af de primære årsager til personalets fravær, ud over almindelig sygdom, omsorgs- og seniordage«, siger Stine Bohnstedt Jørgensen, der er skoleleder på skolen, hvor Marianne Gaardsdal arbejder.