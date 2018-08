FAKTA

Gymnasiernes forslag

Undervisningsministeren skal fastsætte loft over, hvor mange elever gymnasier må optage. Det skal sikre, at der bevares udbud, tæt på hvor eleverne bor.Undervisningsministeren skal udarbejde en bekendtgørelse, der giver de lokale fordelingsudvalg pligt til at fordele eleverne efter for eksempel sprog og karakterer. Fordelingsudvalg skal have rygdækning for tiltag, så konkurrencen mellem skolerne ikke overskygger sikring af stærk kvalitet

og national standard.Pulje med ekstra penge til udsatte gymnasier.