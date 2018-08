Regeringen skærer i pladser på engelsksprogede uddannelser Der bliver 1000 til 1200 færre pladser til engelsksprogede studerende på danske universiteter fremover. Det vil koste dyrt og gøre Danmark mindre, lyder kritikken.

Der skal være færre udenlandske studerende i Danmark. Sådan lyder meldingen fra uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V). Han har derfor bedt universiteterne om skære 1.000 til 1.200 studiepladser på de engelsksprogede uddannelser.

Beskæringen af studiepladser skal ske på de uddannelser, hvor de studerende oftest forlader fra Danmark efter sidste eksamen.

Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse.

Ministeren roser de internationale studerende for at »udvide danske studerendes horisont« og være »højt kvalificeret arbejdskraft for Danmark«.

»Men vi kan ikke løfte andre landes uddannelsesforpligtelse. Vi skal derfor gøre mere for, at dygtige internationale studerende bliver og arbejder her efter uddannelsen, og vi skal tilpasse antallet af pladser på de uddannelser, hvor de studerende hurtigt smutter hjem igen«, siger Tommy Ahlers.

Ministeriet oplyser, at det bliver seks ud af Danmarks otte universiteter, som kommer til at skære.

Mange rejser hjem

Beslutningen kommer efter en analyse fra Uddannelses- og forskningsministeriuet, som viser, at 42 procent af nyuddannede på engelsksprogede uddannelser er udrejst fra Danmark to år efter, de har fuldført. Kun omkring hver tredje arbejder i Danmark efter to år.

Beslutningen møder skarp kritik både på Christiansborg og på landets universiteter. Den radikales uddannelsesordfører Sofie Carsten Nielsen kalder beskæringen for »verdens dårligste branding«.

»De bedste udenlandske studerende vil da ikke komme, når vi sender et signal om at studiepladser bliver beskåret«, siger hun.

»Dertil kommer, at det er en myte, at de udenlandske studerende er en underskudsforretning. Dem, der bliver, er så stor en overskudsforretning, at de bringer det samlede regnskab i plus. Det alene burde være argument nok for at gå den stik modsatte vej af ministeren, nemlig at forsøge at tiltrække endnu flere studerende«, siger Sofie Carsten Nielsen og peger på tabet for de danske studerende.

»Internationale studerende er guld værd for Danmark. Ikke mindst fordi vores virksomheder skriger på højt kvalificeret arbejdskraft. Og der er det helt hen i vejret, at ministeren i stedet for at forsøge at tiltrække unge ambitiøse mennesker til at uddanne sig og bo i Danmark forsøger at holde dem væk«, siger Sofie Carsten Nielsen.

Et benspænd

Fra Aarhus Universitet lyder der heller ikke rosende ord.

»Vi anerkender behovet for fastholdelse af internationale studerende i Danmark, men vi ærgrer os over manglen på forståelse for, hvad der giver værdi i et uddannelsesmæssigt perspektiv«, siger rektor Brian Bech Nielsen.

Forslaget betyder desuden, at man uanset høj beskæftigelsesgrad ikke kan optage flere udenlandske ingeniør- og datalogistuderende på Aarhus Universitet.

»Vi er stærkt uforstående over for, at man vælger en løsning, der spænder ben for Aarhus Universitets omfattende ingeniør- og digitaliseringssatsning, hvor rekruttering af flere internationale studerende spiller en afgørende rolle«, siger rektor Brian Bech Nielsen.

Også Dansk Erhverv er kritisk.

»Det er klart, at vi ikke har interesse i at uddanne en masse mennesker, der derefter tager hjem uden at bidrage til Danmark. Derfor er det fornuftigt, at regeringen nu har en grundig analyse af, hvordan de internationale studerende klarer sig, og vi mener også, at en reduktion flere steder giver mening«, siger Mads Eriksen, uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv.

»I stedet for kun at fokusere på at skære ned på et system, der ikke virker, så burde regeringen også fokusere på, hvordan vi kunne få systemet til at virke. Vi mangler arbejdskraft, og derfor bør vi arbejde målrettet på mere rekruttering frem for kun at se på reduktion«, siger han.