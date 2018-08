Studerende gennemfører universitet et halvt år hurtigere Universitetsstuderende har nået fremdriftsreformens mål om at reducere overskridelsen af studietid før tiden.

De studerende på landets universiteter er blevet hurtigere til at gennemføre deres studie.

Universiteterne er foran det mål, der handler om, hvor hurtigt de studerende gennemfører universitetet. Målet blev sat, da fremdriftsreformen trådte i kraft.

Fra 2011 til 2017 er den gennemsnitlige overskridelse af den normerede studietid faldet 6,5 måneder, viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) glæder sig over udviklingen.

»Når man kommer ud på arbejdsmarkedet, så forventes det også, at man kan sætte et punktum og levere sine opgaver inden for en bestemt tid«, siger Tommy Ahlers i en kommentar.

Med udviklingen har universiteterne nået fremdriftsreformens mål om at reducere den samlede overskridelse af studietiden med mindst 4,3 måneder frem til 2020.

I 2017 var den samlede overskridelse på universiteterne 6,7 måneder. Da reformen trådte i kraft i 2014 lå tallet på 11,6 måneder.

Reformen blev indført i 2013.

ritzau