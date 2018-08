Grønlandsk studerende i Danmark: Det er ikke som at flytte fra Jylland til København Frafaldet af grønlandske studerende i Danmark skal ned, og det skal nyt pilotprojekt være med til at sikre. Som ny studerende i Danmark har man brug for ekstra hjælp, lyder det fra flere sider.

Når nye studerende på mandag starter på videregående uddannelser i hele Danmark kommer en del fra vores rigsfællesskab mod nord.

Grønlandske studerende rejser hvert år sydpå for at studere på en videregående uddannelse - meget ofte i Danmark.

Den mere kedelige del af historien er, at de grønlandske studerende i Danmark falder fra i langt højere grad end deres danske medstuderende.

Tal fra Undervisning- og Forskningsministeriet viser, at frafaldsprocenten for grønlandske studerende i Danmark ligger på 27 procent, mens den er 16 procent for danske studerende.

Derfor har ministeriet søsat et nyt pilotprojekt, som skal støtte grønlandske studerende i at gennemføre deres uddannelse i Danmark.

Når jeg skulle cykle til universitetet hver morgen, var jeg angst for at begive mig ud i trafikken. Vi har jo ikke cykelstier eller trafik på samme måde i Grønland Kamilla Østergaard Madsen

Pilotprojektet er et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Det Grønlandske Hus i Aarhus, men skal spredes til resten af Danmark, hvis det giver gode resultater. De 14 studerende, som bliver en del af projektet, vil blive mødt af mentorordning, trivselsvejledninger og læse-skrive kurser.

Kamilla Østergaard Madsen er 22 år, grønlandsk og psykologistuderende på Syddansk Universitet. Hun kan godt forstå, at frafaldet er højere end for danske studerende.

»Danskere flytter også fra land til by for at studere, men der er stor forskel på at flytte fra Jylland til København og fra Grønland til Danmark. Både på grund af klimaet og den sociale gang«, siger hun.

Allerede da hun i 2013 skulle begynde på efterskole, tog hun springet og flyttede flere tusind kilometer mod syd. Det, tror hun, har gjort det meget nemmere at starte på en videregående uddannelse, for så har overgangen ikke været nær så ekstrem, selv om det har været svært.

»Når jeg skulle cykle til universitetet hver morgen, var jeg angst for at begive mig ud i trafikken. Vi har jo ikke cykelstier eller trafik på samme måde i Grønland. Sådan noget var en stor udfordring for mig i starten«.

»Og det skulle man måske ikke lige tro«, fortsætter hun.

Næsten alting er anderledes

Ifølge Anne Overgaard Clausen, uddannelsesvejleder i Det Grønlandske Hus i Aarhus er der afsat lidt mindre end 500.000 kroner til pilotprojektet på Aarhus Universitet. Hun forklarer, at de grønlandske studerende typisk kommer til Danmark, hvis de vil læse en af de uddannelser, som ikke udbydes i deres hjemland, men fortæller ligesom Kamilla Østergaard Madsen at det er svært at starte et nyt liv i Danmark.

»De grønlandske studerende oplever en del overgangsproblemer, når de starter studie. Det er svært nok at gå fra gymnasiet til universitetet for danske unge, men overgangen fra Danmark til Grønland gør det endnu sværere«, siger Anne Overgaard Clausen.

»Naturen er anderledes, folk taler om noget andet, spiser noget andet - næsten alting er anderledes. Og det gør, at studiestarten bliver rigtig svær, fordi der er mange ting, der skal ordnes på en gang, samtidig med at de skal starte på studie«, fortsætter hun.

Mangel på akademikere

Selv om de grønlandske studerende er små fisk i et stort dansk uddannelsessystem, er indsatsen vigtig for landet, lyder det fra Anne Overgaard Clausen.

»Det er vigtigt, fordi der er en kæmpe mangel på akademikere i Grønland. Det er uhensigtsmæssigt, når en dansk læge skal have tolk på, fordi han ikke forstår grønlandsk«, siger hun.