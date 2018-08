Gymnasier frygter for livet ved synet af regeringens sparekniv

Indtil 2022 skal rektorer på landets gymnasier spare to procent hvert år, hvis det står til regeringen.

Det kan give problemer for de gymnasier, der i forvejen er presset af faldende elevtal, advarer Danske Gymnasiers formand, Birgitte Vedersø.

»Der er ingen tvivl om, at de skoler, som ligger uden for de store byer, er ekstra udsatte. De skoler kæmper i forvejen for livet«, siger hun.

»Vi er i Danske Gymnasier alvorligt bekymrede for, at der er skoler, som må lukke«.

Regeringen foreslår i sit finanslovsudspil, at forlænge det såkaldte omprioriteringsbidrag til og med 2021. Det føjer til problemerne på de rektorkontorer, hvor et faldende elevtal betyder faldende indtægter.

Og selv om færre elever, også betyder færre lærere og andre udgifter, er der de faste omkostninger som husleje og varmeregning, som gymnasierne ikke kommer udenom, forklarer Birgitte Vedersø.

»Og skolerne har lagt en plan, så vi skal nok komme igennem med de lavere elevtal. Men det er så skrøbeligt, så vi kan ikke bære at fortsætte med de her besparelser«, siger hun.

»Vi har lavet en økonomiundersøgelse, som viser, at mange skoler forventer at få det svært i de næste tre år.

»Jeg tror, at vi vil se gymnasier lukke, hvis ikke vi ser ændringer i de her rammebetingelser«.

Bekymringen er bred

Også på professionshøjskolerne er der skuffelse.

Formand for Danske Professionshøjskoler Stefan Hermann opfordrer alle de politikere, der har erklæret modstand mod besparelserne, til at stå ved deres ord.

»Alle hjørner af samfundet er afhængig af gode uddannelser, uanset om du skal have ingeniører til din virksomhed eller en god start på tilværelsen for dine børn«, siger han.

»Det kan uddannelser ikke levere, når vi får fire år mere med væsentlig færre ressourcer, samtidig med at kravene til dokumentation stiger, og staten strammer styringen«.

ritzau