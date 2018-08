#MeToo-bevægelsen rammer rusforløb: »Det er en tiltrængt forandring« #MeToo-bevægelsen har forandret Danmark, og nu er turen kommet til de traditionsbundne rusforløb på de videregående uddannelser. Studier har afskaffet lege og indført regler.

FOR ABONNENTER

Søren Duus Rask Sønderborg maser sig ned i indkøbsvognen. Benene må hænge frit over kanten for at få plads til den lange 20-årige krop. En blå cykelhjelm bliver tilfældigt placeret på hans hoved. Han når lige at knappe låsen, inden holdkammeraterne skyder vognen afsted over den flisebelagte gårdsplads på Center for Sundhed og Samfund (CSS) i det indre København.