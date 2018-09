Minister tilbyder smuthul, men elever og forældre vil beholde lange skoledage Regeringen vil give knap 100 folkeskoler samme frihed som privatskolerne. Men så udhuler de skolereformen, siger kritikere. Ministeren afviser: Det handler ikke om reformen.

En skoledag fra klokken 8 til 14 eller 15 fungerer, hvis skolen kan kombinere tavleundervisning, stikbold og lektiecafé på den rigtige måde.

Det er beskeden fra både elever og forældre, efter at undervisningsminister Merete Riisager (LA) i weekenden offentliggjorde et forsøg med en helt ny type folkeskole fra skoleåret 2019.

Forsøget sætter skolerne fri og giver dem mulighed for at droppe reformens grundpille: 45 minutters bevægelse i snit om dagen, understøttende undervisning, faglig fordybelse og tvungen lektiecafé. Dermed kan skoledagen gøres markant kortere for eleverne.

Folkeskolen har brug for ro Mette With Hagensen, formand for Skole og Forældre

Forsøget falder ikke i god jord hos Mette With Hagensen, der er formand for Skole og Forældre, som er en landsorganisation for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen.

»Vi så hellere, at der kom et krav til kommunerne om at få de her elementer i reformen til at fungere, frem for at sige: Det kan I ikke finde ud af, så det behøver I ikke at gøre«, siger hun og tilføjer:

»Vi vil gerne have frihed ude på skolerne. Men ikke frihed fra en lov, som jo er den, der bestemmer, hvad folkeskolen er«.

Forældre: Giv folkeskolen ro

Ministerens nye skole er et tiårigt forsøg, der vil give én skole i hver af landets 98 kommuner mulighed for at give folkeskolen samme selvbestemmelse som de frie grundskoler. Men uden at forældrene bliver afkrævet en månedlig betaling.

Eleverne på forsøgsskolerne skal stadig deltage i de nationale tests og obligatoriske prøver, ligesom skolerne skal følge de faglige krav, som gælder folkeskolerne.

Men forsøgsskolerne vil ellers få frie tøjler til at indrette skoledagen, som de vil.

»Det virker, som om man vil lave et forsøg for at gøre nogen fri af folkeskoleloven. Det ønsker vi ikke. Vil man have en skole, der ikke er bundet af folkeskoleloven, har man mulighed for at vælge en friskole. Folkeskolen har brug for ro til at få tid til at udvikle de elementer, der er i reformen. Det har vi efterlyst, lige siden reformen trådte i kraft«, siger Mette With Hagensen.

I har tidligere kritiseret kvaliteten af den understøttende undervisning og lange skoledage, der ikke hang sammen. Nu giver ministeren forældrene mulighed for at fravælge netop de ting?

»Ja, men målet er at få de elementer til at fungere i stedet for helt at lade være med at bruge dem«.

Regeringen arbejder dog hele tiden med at understøtte kommunernes implementering af skolereformen, forsikrer undervisningsminister Merete Riisager (LA).

Også landets folkeskoleelever vil hellere arbejde videre med reformens grundsten, end de vil have tidligere fri fra skole.

»En skoledag kan blive alt for lang, hvis man ikke har mulighed for at komme ud i timerne eller blive inddraget og præge undervisningen. Omvendt kan nogle af de længste dage føles kortest, hvis undervisningen er rigtig tilrettelagt«, siger Sarah Gruszow Bærentzen, der er formand for Danske Skoleelever.

Hun påpeger, at folkeskolereformen trådte i kraft i 2014, og at folkeskolen har brug for ro. Samt at der kommer en evaluering af reformen i 2020, som politikerne bør vente på og se resultatet af, inden de sætter et storstilet forsøg i gang.

Men forsøget handler ikke om folkeskolereformen, fastslår Merete Riisager.