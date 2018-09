Ministerium: ’Puttemiddage’ skal koste en straf Gymnasierektorer får løftet pegefinger om at handle på elevmiddage med sexistiske ritualer.

Undervisningsministeriet reagerer nu på de berygtede 'puttefester' og 'puttemiddage', som eleverne på en række gymnasier holder omkring skolestart: Ministeriet forventer, at skolerne er klar til at udøve en straf.

Forud for festerne inviterer 3.g’ere særligt udvalgte 1.g’ere med til et arrangement ud fra en udvælgelsesceremoni, der omfatter sexistiske og ydmygende ritualer.

Flere medier, herunder BT, har de seneste dage fortalt eksempler på piger i 1.g, der – foran de drenge, de var inviterede af – skulle dyste om, hvor langt de kunne få en agurk ned i halsen. Nogle skulle slikke flødeskum på en nøgen drengs overkrop, ligesom en elev fra Rungsted Gymnasium fortæller om en episode fra 2016, hvor hun skulle kysse med sin veninde og dyste om hvem, der først kunne få den andens bh af.

Servere i uniform

Medierne beskriver også, at pigerne udvælges efter deres udseende, hvorefter de bliver inviteret til en lukket fest, hvor de skal møde op i uniform og servere for drengene.

Det fik onsdag Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Undervisningsministeriet, til at sende et såkaldt hyrdebrev ud til alle landets gymnasierektorer. Her fastslår styrelsen, at den forventer, at gymnasierne er »klar til konkret at tage de nødvendige sanktioner i brug« overfor elever, der arrangerer og holder puttefester. Straffen kan blandt andet udelukkelse af undervisningen i op til 10 dage, hvor eleven får fravær. Eller i værste tilfælde bortvisning fra uddannelsen.«

’Putte-fest’ droppet

Selv om festerne og middagene foregår udenfor undervisningstiden, har rektorerne siden sidste år, haft lov til at bruge sanktioner mod eleverne. Dog skal det være tydeligt, at deres »adfærd« har haft »en direkte indflydelse på undervisningsmiljøet og samværet på skolen«.

Vi skal gribe ind, fordi det simpelthen er dårlig opførelse, og vi ikke skal acceptere ydmygende adfærd. Birgitte Vedersø

På Rungsted Gymnasium, hvis elever i 2016 holdt ’puttemiddage’, forsikrer rektor Ruth Kirkegaard, at hun vil tage sanktionsmulighederne i brug, hvis det sker igen.

»Jeg tager meget afstand fra de gruopvækkende oplevelser, som der har været beskrevet, og vi vil helt sikkert bruge sanktionerne fremadrettet. Men vi har lige nu en dialog med alle eleverne om den uacceptable adfærd, ligesom forældrene tager det utrolig seriøst. Og det gør indtryk på eleverne«, siger Ruth Kirkegaard.

For nylig fik hun nys om, at nogle drenge fra 3.g havde arrangeret en ’puttemiddag’, men de aflyste den, da sagerne begyndte at rulle i pressen, fortæller hun.

Har reageret korrekt

Formand for Danske Gymnasier Birgitte Vedersø afviser, at gymnasierne generelt har været for dårlige til at reagere på ’puttefesterne’.

»Jeg har sagt lige fra starten, at jeg bestemt mener, at vi skal gribe ind, fordi det simpelthen er dårlig opførelse, og vi ikke skal acceptere ydmygende adfærd. Men for at rektorerne skal kunne gribe ind, skal de jo vide det«, siger Birgitte Vedersø og forklarer, at eleverne gør meget ud af at holde arrangementerne skjult.

»Jeg tager brevet som udtryk for, at ministeren (undervisningsminister Merete Riisager (LA), red) er bekymret for, om rektorerne griber ind. Det mener jeg, at vi gør i det omfang, vi har kendskab til arrangementerne«.