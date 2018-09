Sagen forfra: Sådan gik skolereformen fra en vinder- til en tabersag På tirsdag vil regeringen foreslå, at der skal være færre timer i skolen til understøttende undervisning. Dermed reduceres et afgørende element fra visionen bag fra skolereformen. Overlever skolereformen til næste valg?

FOR ABONNENTER

Nu skal skolen have arbejdsro, lød det fra politikerne på Christiansborg, da skolereformen trådte i kraft 2014. Det viste sig hurtigt at være lettere sagt end gjort, for reformen var født i åben kamp med Danmarks Lærerforening, der ikke brød sig om, at en historisk udvidelse af skoledagen skulle ske stort set uden ekstra penge. Tiden til de nye lange skoledage skulle findes to steder, for det første ved at lærerne skulle undervise en større del af deres arbejdstid, for det andet ved at pædagogerne skulle spille en større rolle i skolen. For at få pædagogerne mere på banen og for at opfylde ønsket om en mere varieret skoledag opfandt embedsfolk i Undervisningsministeriet begrebet ’understøttende undervisning’. Det kan være et træværksted med en anden type matematik eller lektiecafé.