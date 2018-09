Tre studerende er enige: Der er sket et skred på landets uddannelser Både undervisere og studerende oplever, hvordan ledige skriveborde og tid til feedback gradvis er svundet ind i løbet af de seneste to år og har forringet kvaliteten på landets videregående uddannelser. Det viser en ny undersøgelse fra ingeniørfagforeningen IDA.

FOR ABONNENTER

Thomas Nygaard Nilsson på 23 år er glad for, at der nu kun er et par år til, at han kan kalde sig civilingeniør i digitale medieteknologier. Men jo tættere han er rykket på kandidatgraden, jo mere føler han, at studiefaciliteterne har ændret sig.