Riisager: Elever har vikar i et helt skoleår, og halvdelen af vikarerne har ikke de rigtige kompetencer

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) vil nedbringe folkeskolernes brug af vikarer. Ifølge hende, bruger eleverne cirka et helt år af deres skoleliv sammen med en vikar i klassen. Og mere end halvdelen af vikarerne har ikke de relevante faglige kompetencer.

»Det er ikke godt for elevernes trivsel og for undervisningsmiljøet. Eleverne skal være omgivet af nærværende voksne. Derfor skal vi have færre vikarer og flere faste lærere, som eleverne kender«, fortæller hun ved fremlæggelsen af regeringens nye folkeskoleudspil, der foregår i et fysiklokale på en skole i Allerød sammen med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Mere gennemsigtighed

»Vikarer kan være nødvendige i tilspidsede situationer ved sygdom og ferie, men i dag bruger eleverne cirka et år af deres skoleliv med en vikar«, siger Merete Riisager, der nu vil have mere gennemsigtighed omkring skolernes brug af vikarer, dog uden at det skal skabe unødigt bureaukrati:

»Målsætningen er at finde en måde at følge udviklingen på. Og så skal forældrene kunne se, hvordan vikardækningen er på netop deres skole«.

Skolelederformand: Vikarer er nødvendige

Men folkeskolen bruger det antal vikarer, der er brug for, fastslår skolelederformand Claus Hjortdal.

»Ministerens standardmekanisme, når der er noget, hun er utilfreds med er, at vi skal afrapportere og bruge en masse tid på at finde ud af, hvad årsagerne er. Vi har nedbragt sygefraværet i folkeskolen til et niveau som i 2012/2013«.

Men synes du ikke, at et helt skoleår med vikarer er for meget?

»Selvfølgelig skal det være så lavt som muligt. Noget af det, vi er pressede af, er barnets første og anden sygedag, kompetenceløft af lærerne og øget barselsorlov. Det koster rigtig meget vikarbrug. Så der er rigtig mange grunde til, at vi har vikarer, det er ikke noget, man bare kan tage væk. Der er også vikarer på sygehusene og i ældreplejen. Det er nødvendigt«, siger skolelederformanden.

Han påpeger, at det også er elevernes ansvar at tage imod den undervisning, der er, når der er vikar.

»Uanset hvem, der kommer med undervisningen, er det elevernes opgave at lære så meget som muligt og ikke opføre sig så mærkeligt som muligt. Vi kan ikke forvente, at lærerne altid er der og står og sover i skabet om natten til næste morgen. Nogle gange er væk. De er også mennesker. Men vi vil meget gerne mødes med ministeren og tale om det her«, siger Claus Hjortdal.