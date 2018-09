Hos 6.z på Lille Værløse Skole hænger der et skoleskema, der skiller sig ud

fakta

Effekten af skoleugens længde

Undersøgelsen fra Roockwool Fondens Forskningsenhed og Vive bygger på data fra ca. 68.000 folkeskoleelever, som startede i 1. klasse i 2003-05.

For hver elev har forskerne set på antallet af undervisningstimer i dansk, matematik og engelsk gennem alle skoleårene. For at beregne årsagsmæssige effekter af antal timer har de sammenlignet hver elevs karakter ved afgangsprøverne og antallet af timer fra 1. til 9. klasse i et fag (f.eks. dansk) med den samme elevs karakterer og timer i et andet fag (f.eks. matematik).

Analysen viser, at 1 times undervisning mere om ugen i dansk eller matematik over et helt skoleforløb vil give en højere karakter på 0,21 karakterpoint i snit for alle elever. 2 timer mere om ugen vil øge karakteren med 0,42 karakterpoint.

