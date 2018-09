Det siger store aktører om udspil til erhvervsskoler

Regeringen har torsdag fremlagt et udspil til to milliarder kroner, der skal få flere unge til at vælge en erhvervsfaglig uddannelse som tømrer, elektriker eller social- og sundhedsassistent.

Blandt skal det sikres, at flere unge i folkeskolen får smag for de praktiske fag, og 10. klasse skal i højere grad få eleverne til at søge ind på en erhvervsskole.

Læs her, hvordan de store fagforeninger og organisationer ser på udspillet:

Dansk Byggeri, som er erhvervsorganisation for 5700 virksomheder i bygge- og anlægsbranchen:

»De 55 forslag og to milliarder kroner rummer gode muligheder for, at vi kan komme op i gear og få givet erhvervsuddannelserne et nødvendigt boost. Men træerne vokser ikke ind i himlen«.

»Den helt almindelige undervisning tilføres desværre ikke flere penge, og her vil der stadig være et pres på skolerne, fordi elever og virksomheder i dag ikke oplever tilstrækkelig kvalitet i uddannelserne«, siger underdirektør Louise Pihl.

Dansk Metal, der er fagforening for 108.000 lønmodtagere inden for it, teknik og mekanik:

»Det er enormt vigtigt, at de unge mennesker har mulighed for at danne sig et billede af, hvad en erhvervsuddannelse er, og hvilke muligheder en faglært vej giver.

»Med det nye udspil er der lagt op til en helt ny måde at integrere informationsarbejdet i folkeskolen, og jeg tror, initiativerne vil have en klar effekt, hvis de bliver gennemført«, siger formand Claus Jensen.

Tekniq, der er erhvervsorganisation for 2800 virksomheder inden for el- og vvs-branchen.

»Det bliver afgørende, hvordan pengene fordeles. For der er ingen tvivl om, at de senere års løbende besparelser, især i form af det omstridte omprioriteringsbidrag, som stadig fastholdes frem mod 2022, har udsultet erhvervsskolerne«, siger underdirektør Tina Voldby.

LO, der er paraplyorganisation for 18 fagforeninger med samlet over en million medlemmer:

»Det er fint, at flere unge får mulighed for et års grundforløb, så de får bedre tid til at træffe et valg. Det er også rigtig godt, at de lidt ældre elever får mulighed for ekstra undervisning, hvis de har brug for det«, siger formand Lizette Risgaard.

Kommunernes Landsforening, der er en forening for landets 98 kommuner:

»Vi har brug for at få sat alvorligt ind, hvis vi skal sikre både kloge hoveder og kloge hænder i fremtiden. Jeg havde dog gerne set initiativer, der rettede sig mod hele folkeskolen og ikke kun udskolingen.

»Unges valg af uddannelse – og ikke mindst deres opfattelse af karrierevalg og uddannelsesprestige – grundlægges langt tidligere end 8. klasse«, siger Thomas Gyldal Petersen, der er formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg.

ritzau