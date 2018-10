Undervisningsminister Merete Riisager genopstiller ikke til Folketinget »Jeg savner at tale med mine børn, mens de laver lektier«, skriver Merete Riisager på Facebook.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) har besluttet sig for ikke at genopstille til Folketinget ved det kommende valg.

Det skriver hun på Facebook i et længere opslag, hvor hun begrunder sit snarlige stop i politik med en lyst til at komme uden for Christiansborgs tykke mure igen.

» Jeg savner at tale med mine børn, mens de laver lektier. Jeg vil se min mand dybt i øjnene. Jeg har lyst til at løse en konkret opgave for nogen, der skal bruge netop det«.

» Jeg vil fordybe mig og glædes. Se de venner, der knap kan huske mig. Jeg tror på, vi kun har det ene liv, og at hvis noget føles rigtigt, så er det nok også det«, skriver hun.

Merete Riisager fortsætter med at være undervisningsminister, indtil der senest i juni næste år har været holdt folketingsvalg.

Liberal Alliances politiske leder, Anders Samuelsen, har forståelse for, at hun vil prøve noget andet.

Og så roser han sin minister for det arbejde, hun har udført.

»Jeg er fuldstændig enig med de forskere, der for nylig skrev en kronik om, at hun er den bedste undervisningsminister, vi har haft i nyere tid«.

»Det er imponerede, hvad hun har udrettet på kort tid, og jeg er glad for, at hun har lovet at blive på posten og gøre arbejdet færdigt«, siger han.

Merete Riisager blev valgt ind i Folketinget i september 2011 i Fyns Storkreds. Hun har været undervisningsminister siden november 2016.

ritzau