Politikens uddannelsesredaktør om Riisagers exit: Det er stenhårdt at være minister Merete Riisager stopper i dansk politik efter næste valg og dermed også som uddannelsesminister. Jacob Fuglsang giver sin analyse af beslutningen her.

»Jeg savner at tale med mine børn, mens de laver lektier«, skriver undervisningsminister Merete Riisager (LA), som netop har meldt ud, at hun stopper i dansk politik efter næste valg.

Herunder giver Politikens uddannelsesredaktør Jacob Fuglsang sin analyse af ministerens beslutning.

Sorgens eller glædens dag i uddannelsesverdenen?

»Begge dele. Der er oplagt nogle, der vil blive meget kede af det. Hun har haft en stor popularitet blandt lærere, som er glade for det, hun har arbejdet for.

Der vil også være sorg i Liberal Alliances Ledelse, for hun er populær. Partieet vil have en udfordring op til valget med at finde en, der kan tiltrække ligeså mange stemmer som hende.

Liberal Alliance har brugt lang tid på at profilere uddannelsesområdet som noget, der er vigtigt for dem. Til det job har hun været vigtig.

I undervisningsudvalget vil der være glæde. Der har samarbejdet kørt meget dårligt, og hun har måske ikke haft den parlamentariske fingerspidsfornemmelse, som er nødvendig der«.

Der var dog ingen, som forventede, at hun ville få endnu en periode som undervisningsminister. For det første, fordi Liberal Alliance kommer ikke i regering igen, uanset hvem der vinder. Og for det andet, fordi hun har været en kontroversiel undervisningsminister, så det er ikke realistisk at vurdere, at hun bliver det igen«.

Hvorfor har hun været en kontroversiel undervisningsminister?

»Det er jo i virkeligheden mere Lars Løkke og Anders Samuelsen valg af hende til post, der er kontroversielt.

Inden hun blev minister, var hun meget kritisk overfor folkeskolereformen. Liberal Alliance gik så med i regeringen og dermed også folkeskoleforliget - det gør man jo, når man går ind i en regering - men hun har hele tiden gjort, hvad hun kunne for at bekæmpe den indefra.

Der blev lavet en formulering i regeringsgrundlaget, som hed, at hun skulle arbejde for reformen, og at der kunne laves mindre justeringer, men der er nogle, der mener, at hun er gået meget langt for at bekæmpe den«.

Hvorfor, tror du, går hun?

»Jeg tror, det er helt personligt. Det er stenhårdt at være minister. Hun henviser til, at hun gerne vil bruge mere tid med sin familie og vil være hjemme, når hendes børn laver lektier. Det, synes jeg, er meget rimeligt, når man er undervisningsminister.

Og så er hun en af de politikere, der ikke har bundet hele sit liv op på politik. Hun havde en karriere i erhvervslivet inden, hun gik ind i politik, og det kan hun også nå at få igen, når hun trækker sig nu«.