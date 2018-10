Uddannelsesministeren: »Jeg skal nok prøve at være ærlig, selv om jeg er blevet politiker«

»Nu er jeg i en situation, hvor jeg kun kan skuffe«, siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) og griner.

Ordene lyder på Københavns Erhvervsakademi, KEA, hvor en gratis croissant og kaffe i papkrus kombineret med udsigten til debat med uddannelses- og forskningsministeren mandag morgen har fået studerende til at klumpe sig godt og grundigt sammen i institutionens fællessal.

Af KEA’s rektor, Steen Enemark Kildesgaard, er Ahlers blevet introduceret som indehaver af tredjepladsen på hans 8-årige drengs rangliste.

»Nummer ét er Ronaldo, nummer to er Messi og nummer tre er så Tommy fra Løvens Hule«, siger KEA’s rektor, og det er efter referencen til så store helte, at ministeren lægger grinende og ydmygt fra land.

I hvid skjorte og med opsmøgede ærmer taler Ahlers direkte til de studerende i et kort indlæg, der også vil kunne bruges i den valgkamp, der i det politiske liv på samme tid er tæt på og langt væk.

»Mit politiske projekt handler om at skabe vindere og gøre Danmark klogere«, siger Tommy Ahlers.

Han taler om at turde fejle, om at have ondt i livet under studiet og om at stille de studerende de rigtige udfordringer. Efter ordene er det tid til at lytte til de studerende.

»Jeg håber, at I vil være 100 procent ærlige. Jeg skal nok prøve at være lige så ærlig tilbage, selv om jeg nu er blevet politiker«, siger han og får de studerende til at grine.

»Nå, det kom vist lidt mærkeligt ud«, siger ministeren og griner med.

Studerendes minister

Bag Tommy Ahlers er der talebobler på powerpoint, som viser, hvad han vil tale med de studerende om. ’Hvordan gør vi det ok at fejle?’, lyder teksten i en boble.

»Jeg føler egentlig mest, jeg er de studerendes minister. Jeg møder også formændene for de forskellige sektorer, rektorer, politikere og erhvervsorganisationer. Men hvis vi ikke gør det rigtige for jer, og hvis vi ikke giver jer udfordringer nok, så har vi ikke løst vores opgave«, siger han.

At faren for at skuffe er til stede, har ministeren mere ret i, end han selv aner denne mandag formiddag. For det er ikke kun rektorens dreng, som har store forventninger til Tommy Ahlers. Næsten ligegyldigt hvem man spørger i erhvervslivet og på landets universiteter, håber de, at Ahlers kan gøre en forskel.

Det skyldes det udspil om universiteter, som regeringen for nylig har fremlagt. Og det skyldes også et håb om, at Ahlers og regeringen er i gang med en vending på uddannelsesområdet, som kan sammenlignes med den, Løkkes hold er ved at foretage i en elbil. På uddannelsesområdet er vendingen fra nedfrysning til en form for udvikling og til signaler, der på det retoriske plan er langt fra den strammerkurs, som Esben Lunde Larsen lagde som første minister på området.

Mens Lunde Larsen talte om »kornfede uddannelser« og om, at karakterer var gode til at få unge til at oppe sig, taler Ahlers om fleksibilitet, og at det skal være ok at fejle, og at karakterer skal fylde mindre. Ordene om de kornfede uddannelser er skiftet ud med, at besparelserne på uddannelse er et nødvendigt onde, og at de indkradsede penge fra 2022 skal geninvesteres i uddannelsessektoren og ikke bruges på andre hylder i velfærdsbutikken.

Fjerde minister på tre år

Det hører med til de næsten overstrømmende reaktioner på Tommy Ahlers tur fra tv-succesen Løvens Hule til Venstre-løve i den politiske manege, at landets universiteter og videregående uddannelser med fire forskellige ministre på tre år ikke har været forvænt med hverken stabilitet eller begejstring.

Esben Lunde Larsen blev flyttet, da det viste sig at hans ph.d.-afhandling havde svært ved at leve op til hans højstemte ord om at kæmpe for forskningens integritet. Efter ham kom Ulla Tørnæs for en kort bemærkning, som man siger i Folketinget. Og endelig tiltrådte Søren Pind, der ikke lagde skjul på sin skuffelse over at måtte afgive Justitsministeriet for at blive Uddannelses- og forskningsminister. Og som efter kort tid på posten selv valgte at træde tilbage. Så jo sektoren har store forhåbninger til en minister, som sender nye signaler og kommer med nye ideer. Og endda ser ud til, at han glæder sig til opgaven.

Men træerne uden for Løvens Hule vokser ikke ind i himlen. Ligeså mange roser fra uddannelsesverdenen, der er til regeringens universitetsudspil, ligeså mange tidsler er der til Tommy Ahlers melding om at beskære antallet af udenlandske studerende med 1.000 til 1.200 studerende.