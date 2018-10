Skoleelever læser og staver dårligere efter fire reformår Gennemsnitskaraktererne for læsning og retskrivning falder igen. Undervisningsminister kalder det "kritisk".

Det går fortsat ned ad bakke, når det gælder danske skoleelevers evne til at læse og stave.

Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at karaktergennemsnittet i læsning og retskrivning falder.

Værst ser det ud for læsning. Fra et samlet snit på 6,8 i 2015 røg det i 2016 ned på 6,5. Ved afgangsprøven 2017/2018 på 9. klassetrin landede det på 6,0.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) kalder udviklingen for 'kritisk'.

»Det at kunne læse, skrive og formulere sig er udgangspunktet for alle de andre fag. Så det er grundstammen, der er i spil«, siger hun.

I 2014 trådte folkeskolereformen i kraft. Hensigten var netop at hæve elevernes faglige niveau ved at tilføre flere timer og forlænge skoledagen.

De lange skoledage kan ifølge undervisningsministeren måske spille ind, når det gælder den dårlige udvikling på læseområdet.

»En af mine bekymringer er: Har vi for lidt læsning, i takt med at skoledagen er blevet meget lang, og man så ikke får læst nok derhjemme. Det er vigtigt, der er tid og rum til at tage bøgerne med hjem og læse derhjemme«, siger hun.

Regeringen kom i september med et udspil, som skulle 'justere' reformen og give skolerne mere frihed til at afkorte skoledagen.

Stor reform man ikke havde vilje til at implementere

Hos Danske Skoleelever er formand Sarah Gruszow Bærentzen frustreret over udviklingen.

»Det er overhovedet ikke acceptabelt, i forhold til hvad vi er blevet lovet. Det nemme argument at smide nu ville være at konkludere, at reformen var en kæmpe stor fejl, og at den lange skoledag har ført det her med sig«, siger hun til Altinget.

»Men samtidig er det indlysende, at man blev enig om en stor reform, som man ikke havde vilje til at implementere og finansiere ordentligt«, siger hun.

Men det er en for simpel måde at se det på, mener undervisningsministeren.

»Der er nok mange forskellige faktorer på spil. Dels er der den helt overordnede, nemlig at vi som nation læser mindre«.

»Men når vi kigger på skolen, så er det jo muligt at sætte ind struktureret og lære børn at læse og skrive i skolen. Det skal der være fokus på. Og det er derfor, vi i regeringen er kommet med et skoleudspil, der trækker fokus tilbage på kernen og den gode undervisning«.

»Der ligger også en læseindsats, der skal sikre, at grundstammen kommer i orden«, siger Merete Riisager.

