Studerende om højt frafald: Vi har advaret om reform

Det kommer ikke bag på Sana Mahin Doost, der står i spidsen for de studerende, at flere studerende falder fra på universiteterne.

I 2014 droppede 29 procent af de studerende ud, mens tallet sidste år var steget til mere end 35 procent, viser et notat fra Uddannelses- og Forskningsministeriet ifølge Information.

Det var i 2014, at fremdriftsreformen blev indført. Den skulle få de studerende hurtigere igennem deres uddannelser. Den har fået nedbragt de lange studietider, men den er ifølge de studerende også skyld i et øget frafald.

»Vi har siden fremdriftsreformen blev indført, advaret om at frafaldet ville stige som en konsekvens. Man gør det enormt svært for de studerende at stoppe op og fordybe sig ekstra i deres fag. Det at vælge forkert er også blevet mere omkostningsfuldt«, siger Sana Mahin Doost, forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd.

Hun mener også, at uddannelsesloftet, der begrænser muligheden for at tage en ny uddannelse, har været med til at få frafaldet til at stige.

Sætter mure op for unge

Sana Mahin Doost finder det problematisk, at så mange må droppe deres uddannelse.

»Det rammer den enkelte som et personligt nederlag. Det er ærgerligt, at man sætter mure op for unge i stedet for at skabe broer og muligheder«, siger hun.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) erkender over for Information, at fremdriftsreformen og andre politiske tiltag kan have en indvirkning på de studerendes adfærd og dermed frafaldet.

Han påpeger dog også, at de studerende ifølge ministeriets egen frafaldsundersøgelse fra marts oftest nævner forkert valg af studie mere end pres fra reformer som årsag til frafald.

Ifølge tal fra ministeriet skifter otte ud af ti studerende, som falder fra, til en anden uddannelse.

