Regering og DF dropper omstridte besparelser på erhvervsskoler Erhvervsskolerne fritages for omprioriteringsbidrag fra næste år. Aftale mellem regering og DF indgået.

Erhvervsskolerne slipper de kommende år for at skulle finde to procent besparelser årligt på driftsbudgettet, som det ellers var regeringens plan.

I forbindelse med forhandlingerne om næste års finanslov er regeringen og Dansk Folkeparti blevet enige om at droppe det såkaldte omprioriteringsbidrag.

»Så er den første delaftale om finansloven på plads. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afskaffe omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne fra 2019«, skriver finansminister Kristian Jensen (V) på Twitter.

Dansk Folkeparti havde en fjernelse af omprioriteringsbidraget som et af sine hovedkrav inden forhandlingerne med regeringen.

Allerede da regeringen præsenterede sit erhvervsskoleudspil i midten af september, efterlyste partiet en anden finansiering end den, regeringen foreslog.

Regeringen vil styrke erhvervsskolerne med to milliarder kroner de kommende år, men næsten tre fjerdedele af pengene skulle komme fra omprioriteringsbidraget og dermed skolernes egne kasser.

Omprioriteringsbidraget blev indført for alle offentlige institutioner i 2015 af Lars Løkke Rasmussens Venstre-regering.

For at skaffe flere penge i statskassen besluttede man at beskære driftsbudgetterne med to procent årligt.

Det har bestået indtil nu og skulle efter planen også fortsætte.

I regeringens finanslovsforslag kan man imidlertid læse, at man på nogle områder fra og med 2022 planlægger at lade de sparede penge blive på det område, de er taget fra - men ikke nødvendigvis på den enkelte institution.

Det bliver nu droppet som følge af aftalen. Det sker ifølge Kristian Jensen for at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse efter grundskolen.

»Vi har behov for mennesker, der kan bruge både hovedet og hænderne. Det skaber vækst og nye job, som vi har brug for«, siger Kristian Jensen.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) siger, at aftalen gør det lettere at lande en bred aftale om erhvervsuddannelserne med de øvrige partier på Christiansborg.

De øvrige partier i aftalekredsen for erhvervsuddannelserne inviteres derfor til at tilslutte sig aftalen og til at fortsætte forhandlingerne med afsæt i regeringens erhvervsuddannelsesudspil.

Med annulleringen af omprioriteringsbidraget får erhvervsskolerne ifølge regeringen bedre mulighed for at understøtte kvaliteten i undervisningen. Det kan eksempelvis ske ved at inddrage eksterne undervisere og give undervisere mulighed for virksomhedspraktik.

Aftaleparterne er dog samtidig enige om, at øvrige elementer i regeringens udspil "Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden" vil skulle nedjusteres i lyset af annulleringen af omprioriteringsbidraget.

Det fremgår ikke af den første pressemeddelelse fra Finansministeriet, hvilke dele af regeringens udspil 'Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden' der vil skulle nedjusteres.

Regeringen og Dansk Folkeparti er dog enige om at forsøge at finde finansieringsforslag, der giver penge til at gennemføre andre elementer i udspillet.

