Analyse: Niveauet falder hos svage nye studerende

På flere uddannelser halter det både med matematik, engelsk og det skriftlige niveau hos mange studerende, når de begynder.

Det faglige niveau er således faldet hos de svageste, mens det stiger blandt de dygtigste.

Det viser en analyse fra Uddannelsesministeriet, der har fået svar fra 686 undervisere på 11 udvalgte uddannelser, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten mandag.

For eksempel svarer halvdelen af underviserne på uddannelsen til finansøkonom, at mere end hver anden studerende ikke har et tilstrækkeligt indgangsniveau i faget matematik.

På den samme uddannelse svarer 64 procent af underviserne, at det faglige niveau er faldet blandt de svageste nye studerende.

På tysk ser 76 procent af underviserne udviklingen hos de svageste på samme måde.

Niels Egelund, formand for rektorerne på erhvervsakademierne, der uddanner finansøkonomer, bekræfter analysens resultater.

»Du vil blive overrasket. Hvis du beder de studerende om at dividere en kvart op i en halv, er de simpelthen på den. De elementære regnefærdigheder er virkelig en udfordring for mange, siger han til Jyllands-Posten.

Analysen bekymrer Mariane Dissing, administrerende direktør for Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

»Det er aldrig godt, hvis indgangsniveauet er for dårligt. Det er bekymrende, og det vil vi tage op med uddannelsesinstitutionerne«, siger hun til Jyllands-Posten.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) mener, at analysens resultater er en konsekvens af, at en for høj andel af de unge begynder i gymnasiet.

Derudover skyldes det i hendes øjne en pædagogik med meget projektarbejde, der tilgodeser de dygtigste elever.

»Der sker en polarisering med nogle meget dygtige unge, der kommer ind og klarer sig fremragende. Men så er der også en betragtelig stor del af fagligt svagere studerende, der ligger på et utilfredsstillende niveau. Det er et problem, siger ministeren til Jyllands-Posten.

Hun ønsker fokus på mere faglighed i især skriftlig dansk og matematik i gymnasiet.

ritzau