Uddannelsesloftet har fra dag 1 været præget af sprækker og løst puds: Det falder ned efter valget

Fakta

Ekstra uddannelse

Hvis man ønsker at søge ind på en videregående uddannelse inden for de første 6 år efter endt uddannelse, vil der fortsat være adgang, hvis man opfylder et af nedenstående kriterier:



1. Man kan af helbredsmæssige årsager ikke anvende en tidligere gennemført uddannelse.

2. Man har en forældet videregående uddannelse.

3. Ens uddannelse er på ministeriets såkaldte positivliste. På listen er uddannelser, hvor arbejdsløsheden er lav, og hvor man godt kan begynde med det samme, selv om man har afsluttet en uddannelse på samme niveau.

Uddannelsesloftet blev indført for at skaffe 308 millioner kroner på uddannelsesområdet, som forligsparterne havde forpligtet sig til at finde i forbindelse med dagpengeaftalen fra 2015.

Vis mere