Red Barnet: Skolen kæmper med hjælp til utilpassede flygtningebørn Børn i den danske folkeskole med flygtninge- eller migrantbaggrund er ofte utilpassede.

Når børn med flygtninge- og migrantbaggrund bliver del af den danske folkeskole og skal hitte rede i blækregning og legeaftaler, har de brug for en helt særlig indsats og støtte, som mange folkeskolelærere, pædagoger og skoleledere ikke har mulighed for at give. Det viser en kvalitativ interviewundersøgelse lavet af Professionshøjskolen Absalon for Red Barnet.

Det skyldes, at børnene har behov for målrettet psykosocial støtte for at lære sproget og afkode de danske normer og traditioner, og det efterspørger personalet i de danske folkeskoleklasser kompetencer til at håndtere.

»Helt i tråd med folkeskolens formål skal de her børn hjælpes til at kunne passe ind i den danske kontekst for at trives både fagligt og socialt. Men det kan de ofte ikke, fordi skoledagen ikke er tilpasset børnenes bagage. Hvis ikke der er nogle mentorer og voksne med ressourcer til at hjælpe dem og forstå, hvad de er en del af, kaster du børnene med alle deres åbne sår ud i en virkelighed, som er fremmedgørende og hæmmende for, at de kan drage nytte af undervisningen«, siger Jonas Keiding Lindholm, der er generalsekretær i Red Barnet.

Det øgede antal flygtninge og migranter i Danmark betyder, at folkeskolen står med en ændret opgave, fordi flere børn, som er flygtet fra konfliktramte områder, nu skal rummes i undervisningen. Derfor satte Red Barnet sig for at belyse, hvordan den udfordring tackles rundtomkring i landet. Undersøgelsen er baseret på interviews med fire kvalitativt udvalgte lærere og seks skolebørn med flygtninge- eller migrantbaggrund.

Når en række kommuner vælger at sende den slags elever direkte ind i en normal klasse, duer det ikke Anders Bondo, formand, Danmarks Lærerforening

Flere interesseorganisationer bekræfter undersøgelsens resultat, og Danmarks Lærerforening mener, at resultatet understreger behovet for, at alle kommuner sender børnene i en såkaldt modtageklasse.

»Når en række kommuner vælger at sende den slags elever direkte ind i en normal klasse, duer det ikke. Vi har oprettet modtageklasser, fordi man ved, at den slags børn har udfordringer, og det har lærerne i modtageklasserne ekspertisen til at håndtere«, siger formand Anders Bondo.

Når en familie kommer til Danmark og søger om asyl eller opholdstilladelse, har børnene krav på undervisning, mens de venter på en afgørelse, men det er op til den enkelte kommune at afgøre, hvilket tilbud barnet skal have. Nogle elever bliver indledningsvis sendt i modtageklasse, som er et tilbud, hvor lærerne er specialuddannet til at undervise børn med en belastet baggrund. Nogle kommuner vælger modsat at sende børnene direkte ind i en dansk folkeskoleklasse, mens kommunerne siden 2016 også har haft mulighed for at oprette specielle undervisningstilbud uden for rammerne af folkeskoleloven.

Investeringer betaler sig

Folkeskolen har brug for en ensrettet indsats, og det kræver, at der bruges penge på at opkvalificere personalet, mener Red Barnet. Og det kan godt betale sig, viser en økonomisk analyse. som organisationen har fået lavet af Økonomer uden Grænser, der er er en not-for-profit-organisation, der udfører analyser og rådgivning på det socialøkonomiske område. Konklusionen er, at det økonomisk er en god forretning at investere i en helhedsorienteret indsats, da børn, der trives, får bedre karakterer og derfor opnår en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor vil det offentlige spare udgifter til for eksempel anbringelser, sundhed, kriminalitet og overførselsindkomster.