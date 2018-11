Det er trist at sige farvel. Det er jo ikke sådan, at man lige støder ind i ham på et udrejsecenter Eleverne fra 2.b på Dronninglund Gymnasium skal sige farvel til deres klassekammerat, Taza. Hans familie flygtede fra Irak til Danmark for 7,5 år siden og har netop fået afslag på deres ansøgning om asyl. Gymnasieeleverne forsøger at engagere sig i sagen ved at kontakte politikere, demonstrere og skrive læserbreve. Politiken mødte fire af dem på Tazas sidste skoledag.

Isabella Printz Thomsen, 18 år

Hvordan var det at få Taza ind i klassen?

»Jeg syntes, det var synd for ham, for vi havde fået at vide, at han var flygtning og kom fra Himmerlev Gymnasium. Så det var lidt som om, at han skulle starte forfra i 2.g. Jeg kan huske, at han sad lidt for sig selv, men så gik alle drengene over til ham og fik ham med ind i klassen. Han blev hurtigt en del af det hele«.

Hvad tænkte du, da Taza fortalte, at hans familie havde fået afslag på asyl?

»Jeg blev meget ked af det. Det gjorde vi alle sammen, selv vores lærer græd. Vi kommer til at savne ham mega meget, vi ved jo ikke, om vi nogensinde ser ham igen. Vi ved jo ikke, hvornår han skal tilbage til Irak, så det er ikke sikkert, at vi når at sige ordentligt farvel«.

Forstår du, hvorfor Taza skal tilbage til Irak?

»Nej, jeg synes, det er mega uretfærdigt. Hans familie har været her så længe, så nu kan de ligeså godt blive. Det er dumt tænkt af staten. De siger, at flygtninge nasser på os og tager vores penge. Men nu har de jo brugt penge på hans uddannelse, og så lader de ham ikke engang gøre den færdig. Det er penge ud af vinduet for dem«.

»Jeg forestiller mig, at de kommer ned til deres ødelagte hus, og at de ikke ved, hvad de skal stille op, så de må slå et telt op og bo der, mens der kommer bombninger. Jeg forestiller mig det værste«.

Asta Foto: Lars Andersen

Asta Dalbjerg Kunnerup, 16 år

Hvordan reagerede du, da du fik beskeden om, at Tazas familie havde fået afslag?

»Det var virkelig trist. Det var i starten af en biologitime og alle sad bare og græd bagefter, også vores lærer. Det var meget svært at komme i gang med at lave biologi. Jeg skrev til Isabella fra klassen for at se, om der ikke var et eller andet, vi kunne gøre. Jeg tænkte at skrive et læserbrev og sende det ud til en masse dagblade. For hvis det kom i nogle steder, kunne vi måske gøre folk opmærksomme på den her sag. Jeg synes, folk skal høre, hvordan vi behandler mennesker i Danmark«.

Hvordan mener du?

»Det er uretfærdigt, og det kan ikke passe, at vi behandler flygtninge sådan her. Jeg var ikke opmærksom på det før Tazas sag. Så jeg ville have, at nogle andre fik det at vide. Ingen har tænkt på, at Taza var anderledes. Han bidrager super meget til klassen, han er god i skolen og han er en god ven«.

Tænkte du over Danmarks forhold til flygtninge inden?

»Ærligt talt, nej. Det var lidt fremmed for mig. Jeg har aldrig haft nogle relationer til andre flygtninge, så det er ikke noget, jeg har taget mig voldsomt meget af. Nu er det pludselig kommet tæt på, og jeg er følelsesmæssigt inde i det. Det kan ikke passe, at han skal tilbage. Han er mere dansk, end han er fra Irak. Det synes jeg i hvert fald«.

Hvordan har du det i dag?

»Det er en blandet følelse. Det er trist, at vi skal sige farvel til ham, men jeg er også glad for, at vi kæmper for ham. Det er noget folk på gymnasiet interesserer sig for, så vi har jo stadig et lille håb om at kunne ændre noget. Eller ændre noget på de udrejsecentre, vi sender flygtninge på. Det kan ikke passe, at nogle børn ikke har ret til en uddannelse og skal sidde der hele dagen uden at have lov til at lave noget«.

Nikolaj Foto: Lars Andersen

Nikolaj Volsgaard, 18 år

Hvordan er dit forhold til Taza?

»Han har kun været her siden marts, men vi begyndte hurtigt at snakke godt sammen. På det seneste har jeg også talt en del med ham om, hvordan det var at komme til Danmark. Om de forskellige steder, han har boet og om, hvordan det er at flytte rundt mellem de forskellige asylcentre«.

Hvad fortæller han om det?

»Altså Taza råber jo ikke op, han tager det meget stille og roligt. Sådan er han. Han viser ikke så mange følelser. Men det er jo ikke sjovt at blive flyttet rundt uden videre«.