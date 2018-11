Ny politisk aftale om erhvervsuddannelser – store skoleelever får flere praktiske fag Elever i de ældste klasser og 10. klasse skal møde flere praktiske fag. Det er alle partier undtagen Alternativet og Enhedslisten enige om i en aftale, som netop er præsenteret.

Der er indgået aftale om ændringer af erhvervsuddannelserne. Regeringspartierne, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har netop indgået en aftale, som skal styrke optaget på erhvervsuddannelsen.

Aftalen er baseret på regeringens forslag ’Fra folkeskole til faglært - erhvervsuddannelser til fremtiden’, der blev fremlagt i september. Det vil blandt andet betyde, at elever i skolens ældste klasser skal møde flere praktiske fag og kan tage valgfag på erhvervsskolerne. Samtidig skal 10. klasse have mere praktisk indhold end i dag.

Aftalen bliver godt modtaget af erhvervsorganisationer. Den sender ifølge Dansk Erhverv et klart signal om, at grundskolen og erhvervsuddannelserne skal bringes tættere på hinanden, så flere elever i grundskolen stifter bekendtskab med de mange fag og muligheder, der findes i erhvervsuddannelserne. Samtidig fremhæver Dansk Erhverv de konkrete initiativer til at styrke erhvervsskolernes muligheder for at rekruttere flere elever – både blandt de unge og de voksne.

»Vi har længe efterspurgt et tættere samarbejde mellem folkeskoler og erhvervsskoler, og den del af aftalen sætter en ny og vigtig retning for samspillet. Manglen på elever er erhvervsuddannelsernes helt store udfordring, og derfor er vi også glade for de konkrete initiativer, der udvider adgangen for flere parate og motiverede elever«, siger , uddannelseschef i Dansk Erhverv Claus Rosenkrands Olsen.





Udspillet fra september indeholder 55 punkter fordelt på 12 områder. Med et nyt »kvalitetstilskud« vil regering sikre, at »alle elever har mulighed for at opleve« gæstelærere fra erhvervslivet.

»En øget brug af faglærte med relevant og aktuel erhvervserfaring fra erhvervslivet vil kunne bidrage til ny og inspirerende undervisning«, står der i udspillet.

Et nyt praktisk forløb inspireret af gymnasielærernes pædagogikum skal desuden styrke »erhvervsuddannelseslærernes kompetencer«, som det hedder i udspillet.

Derudover skal prøver i de praktiske og musiske fag i folkeskolens gøres obligatorisk i 8. klasse, så det ikke er op til den enkelte skole at bestemme, om eleverne skal igennem dem.

Det er 4 år siden, et bredt politisk flertal senest præsenterede en reform, der skulle sikre »bedre og mere attraktive« erhvervsuddannelser.

Mindst 25 procent af en ungdomsårgang skulle i 2020 vælge en erhvervsuddannelse.

Men i fremtiden vil der fortsat mangle faglærte, og fra 2014 til 2017 er 27 procent færre elever begyndt på en erhvervsuddannelse.

En prognose fra Danske Regioner viser, at der i 2020 vil mangle 30.000 faglærte. Derfor har der i årevis været et politisk ønske om at flytte unge fra gymnasiet over på erhvervsuddannelserne, men i mange tilfælde kan det være svært at få en praktikplads. Regeringen vil derfor give et »nyt praktiktilsagn«.

Regeringen har med de seneste tre finanslove ført en pulje på 150-170 mio. kr. tilbage til institutionerne, men det har ikke været tilstrækkeligt til at kompensere for besparelserne.