Gymnasieelev: Klasseskift i 1.g var traumatisk Evaluering af gymnasiereformen konkluderer, at elever i 1.g betaler høj pris for nyt grundforløb. Sara Klit fortæller her om sine oplevelser.

Om gymnasiereformen Ved gymnasiereformen i 2016 ønskede man at ændre grundforløbet, så det blev mere fagligt afklarende for eleverne og gav en bedre start på deres gymnasietid. Nogle af de vigtigste ændringer er: Grundforløbets varighed blev forkortet fra seks til tre måneder.

Antallet af studieretninger blev kraftigt reduceret.

Eleverne skal ikke længere tilkendegive, hvilken studieretning de ønsker, før de starter på gymnasiet. Kilde: EVA

»Traumatisk« og en »kæmpe omvæltning«.

Sådan beskriver Sara Klit, der går i 1.g på Aarhus Katedralskole at skulle begynde i en helt ny klasse tre måneder inde i 1.g.

Alle gymnasielever begynder i 1.g i de såkaldte grundforløb, hvor de i tre måneder er i en grundforløbsklasse. Bagefter skal de vælge studieretning og starte i en ny klasse, hvor de skal gå resten af gymnasietiden. Strukturen er et resultat af gymnasiereformen, der trådte i kraft sidste år.

Helt forfra

Men skiftet er langt fra uproblematisk, fortæller Sara Klit.

»Da jeg for tre uge siden startede i min studieretningsklasse, føltes det som at starte i gymnasiet én gang til. Jeg oplevede det som et lille traume. Den klasse, som jeg lige havde fundet mig tilpas i, og hvor alle startede som nye i samme båd, blev jeg revet væk fra. Det var en klasse, hvor jeg havde fået skabt relationer og havde lært lærerne godt at kende. Og så skulle man til at starte helt forfra«.

Rapport: Svært for eleverne

Sara Klit er langt fra den eneste, der oplever, at det nye grundforløb i 1.g. er en stor mundfuld. Overgangen fra grundklasser til studieretningsklasser er vanskelig og meget krævende for eleverne, både fagligt og socialt. Og det kan give store »relationelle og faglige omkostninger« for eleverne at skulle starte forfra efter tre måneder. Sådan lyder en af konklusionerne i ny følgeforskning af gymnasiereformen, som Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har lavet sammen med Rambøll for Undervisningsministeriet, som Politiken skrev om lørdag.

Selv om Aarhus Katedralskole arrangerede en introtur for eleverne i de nye klasser, var det ikke nok, fortæller Sara Klit.

»Efter en uge i den her nye klasse tog vi ud til en hytte ved Skanderborg. Så skulle vi ud på forskellige forløb, hvor vi skulle rystes sammen og kigge på billeder af hinanden, men det var lidt akavet og lidt mærkeligt«.

Åbne op igen

Da klassen kom tilbage til gymnasiet, syntes Sara Klit, at det var svært at komme ind i klassefællesskabet og genfinde samme tryghed, som hun havde følte i grundforløbsklassen. Samtidig havde hun svært ved at omstille sig til de nye lærere og deres forskellige arbejdsmetoder – oven i kom alle de nye fag, som eleverne ikke havde haft på grundforløbet.

»Jeg har nogle udfordringer og lider af en opmærksomhedsforstyrrelse, som jeg satte mine lærere ind i i grundforløbet. Nu skulle jeg så én gang til hive lærerne ud på gangen og åbne op for mine behov. Jeg har lidt følt mig som en prøvekanin, og det har presset mig og gjort mig usikker«.

Den unge aarhusianer håber, at hendes erfaringer vil få politikerne til at overveje de sociale konsekvenser, som det nye grundforløb har for eleverne.

»Det kan godt være, at meningen med den nye struktur er, at eleverne skal snuse til de forskellige fag og studieretninger, inden de lægger sig fat på en studieretning. Men vi betaler prisen for det i form af, at trygheden bliver revet væk under os efter de første tre måneder«.