Tommy Ahlers afviser partiledere: »Sad de med regeringsmagten, tror jeg, de ville beslutte det samme« 1000 færre studiepladser til engelsksprogede studerende vil ikke påvirke antallet af tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, da der konstant oprettes nye, slår uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) fast, efter beslutningen får hårdt medfart fra både rød blok , studerende og undervisere.

Fire røde partileder vil rulle regeringens begrænsning på de engelsksprogede uddannelser tilbage, hvis regeringsmagten skifter. Hvad tænker du om den melding?





»Sad de med regeringsmagten, tror jeg, de ville beslutte det samme, når de så på tallene. Vi har 22.000 udenlandske studerende, og med denne beslutning reducerer vi udgifterne til vandrende arbejdstagere, og vi regner med, at det vil ramme 2/3 af dem, der ikke bliver i Danmark for at arbejde efter endt uddannelse, for dem har vi en kæmpe andel af«. '

De anerkender udfordringen i forhold til at fastholde udenlandske studerende, men mener i stedet, at man skal gøre mere for at fastholde dem?





»Vi gør begge dele. Mange af dem kommer fra EU-lande, men når de har fået en dansk uddannelse, er de så tæt på at blive integreret i det danske samfund, men vi mangler det, der får dem til at blive. Det er ærgerligt, at de rejser hjem bagefter, derfor kommer vi også til at sætte fokus på det ved hjælp af et partnerskab gennem Dansk Industri, fagbevægelsen og beskæftigelsesindsatsen i kommunerne og på universiteterne«.

Vi har besøgt Aalborg Universitet i København, der nedlægger 300 studiepladser inden for Stem, som regeringen har slået på tromme for. Hvordan hænger det sammen?

»Overordnet set er det Aalborg Universitet, der har valgt at lukke de uddannelser, og som jeg har forstået det, er det en del af en større strategi at styrke hovedcampus i Aalborg. Hvert år vil vi blive ved med at godkende nye Stem-uddannelser, så der hele tiden opstår flere. Siden 2016 er der blevet godkendt 33 nye Stem-uddannelser, så vi har en udvikling, hvor der hele tiden kommer nye til, men vi skal også rydde op en gang imellem«.

Men universiteterne ville jo slet ikke skulle lukke nogen uddannelser, hvis ikke det var for regeringens begrænsning?

»Jeg kan ikke svare på, hvorfor Aalborg Universitet har valgt at lukke lige præcis de uddannelser ned. Det er dem, der har truffet en strategisk beslutning. Det kan være, at jeg får en ansøgning fra dem i morgen, hvor de vælger at oprette en ny Stem-uddannelse. Systemet i Danmark er jo sådan, at hvis de sender en ansøgning og kan sandsynliggøre, at der er brug for det i erhvervslivet, så godkender jeg den, hvis den passer ind i de forskellige kriterier. Vi får netto flere pladser, fordi vi hele tiden opretter flere uddannelser«.