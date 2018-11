Forsker på KU: Jeg er på Herrens mark, hvis en studerende føler sig krænket over kritik fra mig

Transkønnethed

Kan du være mere konkret?

»Man kan sagtens lave forskning som min kollega, der eksempelvis undersøger, om smertestillende medicin til gravide kvinder kan føre til transkønnethed hos et foster. Køn og kønsidentitet er til debat, og nogle mener at køn udelukkende er en social konstruktion. I en videreformidling af det i et auditorium, er der en risiko for at forskeren udlægger sine ord anderledes, end vedkommende ellers ville have gjort«.

»Problemet er, at han ikke ved hvem, han kommer til at støde, hvis han hypotetisk taler om, at transkønnethed er biologisk funderet. Det er en kontroversiel ting. Nogen vil sige: 'Nej, du skal ikke komme her med din biologi, det er en social konstruktion'«.



Hvad er jeres appel til ledelsen?

»Jeg og andre har prøvet at få rektor i tale, men han har ikke reageret endnu. Først og fremmest skal det subjektive udgangspunkt væk, så udgangspunktet ikke er en oplevelse hos den ’krænkede’ part. Derudover er det meget problematisk i forhold til retssikkerheden, at den påståede krænkede part samtidig er både anklager og dommer i én person. Så mangler der en tredjepart som en ombudsmand«.