Kan det kureres? Her er 6 fakta om ordblindhed

Hvor mange er ordblinde?

7 pct. af de voksne danskere opfatter sig selv som ordblinde. I 2014 modtog cirka 8 pct. af eleverne i grundskolen særlig støtte på grund af store læse- og stavevanskeligheder. Det svarer til godt 50.000 elever, hvoraf ordblinde er langt den største gruppe. Et mindretal har vanskeligheder med sprogforståelse i læsning uden at være ordblinde.

Kan ordblindhed kureres?

Nej. Ordblindes indlæringsvanskelighed går ikke væk, men også ordblinde kan blive bedre ved at øve sig – og dermed undgå, at ordblindheden får negative følger.

Hvad skyldes ordblindhed?

Ordblindes indlæringsvanskeligheder skyldes i første række nogle meget afgrænsede sproglige vanskeligheder, især med at få fat på de enkelte lyde i det talte ord og med at lære sproglyde. Disse vanskeligheder kan også ses som lavere aktivitet i visse dele af den venstre hjernehalvdel; men man ved ikke, om de neurologiske fund er årsager til, symptomer på eller følger af ordblindheden. Forskning viser, at der sandsynligvis er flere forskellige årsager til ordblindhed på neurologisk niveau, men ordblindheden er altså ikke lokaliseret til blot ét sted i hjernen.

Hænger ordblindhed og adhd sammen?

Nogle ordblinde har andre, samtidige udfordringer, feks adhd. Præcis hvor mange ordblinde, der også har adhd, er svært at anslå, for det kommer meget an på, hvordan begge grupper defineres og afgrænses. Et forsigtigt skøn vil være, at cirka hver fjerde ordblind også har adhd. Udfordringerne er ikke forbundne, og de skal afhjælpes hver for sig.

Er børn med dansk som andetsprog oftere ordblinde?

Nej. Der er lige så mange ordblinde blandt børn med dansk som andetsprog som blandt andre børn, men de overses nogle gange af lærerne, som kan tro, at de bare har almindelige tosprogsudfordringer. Ordblindhed hos børn med dansk som andetsprog skal imødegås med samme metoder som hos andre ordblinde.

Er ordblinde dummere end andre?

Nej. Det er en sejlivet myte, at ordblinde generelt er mindre kloge end andre. Men selv om der i årtier er forsket intensivt i spørgsmålet, kan der ikke påvises nogen sammenhæng mellem ordblindes læsevanskeligheder og deres generelle færdigheder på andre områder. Ordblinde kan være kvikke eller mindre kvikke – ligesom alle andre. Ordblindhed betyder heller ikke, at den ordblinde så automatisk er dygtigere end andre til noget andet.

Kilder: Carsten Elbro, professor i læsning i ordblindhed ved Center for Læseforskning ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet og Anna Steenberg Gellert, lektor og forsker samme sted.