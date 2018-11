Alma blev først diagnosticeret ordblind som 17-årig: »Jeg har virkelig skammet mig« Kun hver fjerde ordblind bliver testet, før de fylder 11 år, viser ny forskning. Alma Josephine Nonboe fik først diagnosen som 17-årig.

FOR ABONNENTER

Når dansklæreren stod ved tavlen, fik Alma Josephine Nonboes klassekammerater ikke kun besked på at læse dagens tekst højt i klasselokalet. Hver gang blev en ny elev udpeget til at gå ud på gangen sammen med Alma for at stave hende igennem teksten.