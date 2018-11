Alma blev først diagnosticeret ordblind som 17-årig: »Jeg har virkelig skammet mig meget over det, fordi jeg syntes, det var så pinligt« Kun hver fjerde ordblind bliver testet, før de fylder 11 år, viser ny forskning. Alma Josephine Nonboe fik først diagnosen som 17-årig.

Når dansklæreren stod ved tavlen, fik Alma Josephine Nonboes klassekammerater ikke kun besked på at læse dagens tekst højt i klasselokalet. Hver gang blev en ny elev udpeget til at gå ud på gangen sammen med Alma for at stave hende igennem teksten.