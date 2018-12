Muslimsk friskole med dårlig økonomi mister statstilskud Styrelsen for Undervisning og Kvalitet tager støtten fra Iqra Privatskole, der ligger på Nørrebro.

Den muslimske friskole Iqra Privatskole, der ligger på Nørrebro, mister sit statslige tilskud.

Det har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afgjort, oplyser styrelsen i en pressemeddelelse. Skolen mister tilskuddet fra og med december.

Styrelsen lægger især vægt på skolens dårlige økonomi.

»Det er styrelsens vurdering, at der er væsentlighed usikkerhed om Iqra Privatskoles økonomi og dermed væsentlig fare for, at skolen må lukke på meget kort sigt«, udtaler Birgitte Hansen, direktør for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, i meddelelsen.

»Styrelsen skal varetage statens kreditorinteresse og kan derfor ikke fortsætte med at udbetale tilskud til skolen. Skolen har gennem længere tid været under skærpet tilsyn - både på grund af problemer med skolens økonomi og med undervisningskvaliteten«.

Styrelsen har ført tilsyn med privatskolen siden maj 2017, og skolen har været under skærpet økonomisk administrativt tilsyn siden 6. marts i år.

I starten af året meddelte styrelsen, at Iqra Privatskole skulle tilbagebetale 16,2 millioner kroner, som den har modtaget i tilskud fra staten.

ritzau