Riisagers fraværsregler ændres efter valg

Fakta

Sådan er de nye regler

Hvert gymnasium skal årligt fastsætte et måltal for nedbringelse af det samlede fravær i det følgende skoleår. Hvert gymnasium skal offentliggøre oplysninger om det samlede fravær i det foregående skoleår på sin hjemmeside.

Straks ved en lektions begyndelse registreres en elev som fuldt ud fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven, inden mødepligten til lektionen eller undervisningen ophører, afbryder sin deltagelse, registreres vedkommende som fuldt ud fraværende.

Et gymnasium skal reagere prompte og passende, hvis en elev har for meget fravær og ikke har afleveret sine skriftlige opgaver. Har en elev over 15 procent fravær, kan vedkommende fratages SU.

Vis mere