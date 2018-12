Fagforening: Ny, kort kandidatuddannelse er snedigt forsøg på at spare yderligere Et enigt Folketing er klar med ny plan for de videregående uddannelser, der blandt andet gør det muligt at tage en etårig kandidatuddannelse. Erhvervsliv og universiteter er skeptiske.

I flere uger har der svirret rygter om, at en ny politisk aftale om det videregående uddannelsessystem var lige på trapperne, men at underskrifterne lod vente på sig på grund af rivende uenighed om en ny etårig kandidatuddannelse.

Da samtlige partier i Folketinget torsdag præsenterede den længeventede aftale, var den nye overbygningsmulighed en del af aftaleteksten, men stærkt reduceret til en forsøgsordning på maksimum 25 uddannelser og i en prøveperiode på fem år. Derudover er det frivilligt for universiteterne at oprette uddannelserne, men der venter en økonomisk gulerod til de, der tager springet i form af en 30 procent højere taxameter-ordning end på de øvrige uddannelser.

Dét er i følge Dansk Magisterforening et maskeret forsøg på at svinge sparekniven yderligere over de videregående uddannelser, der i forvejen skal spare to procent hvert år, som en del af omprioriteringsbidraget.

Det betyder aftalen Før universitetet

Bonussen for at starte på en videregående uddannelse senest to år efter endt ungdomsuddannelse fjernes. I dag kan studenter gange deres gennemsnit med en 1,08, hvis de søger ind på en uddannelse højest to år efter studentereksamen.

Der kommer et nyt optagelsessystem, hvor der kommer mindre fokus på karakterer og mere på optagelsessamtaler og prøver.

Der bliver færre uddannelser at vælge mellem. Under uddannelsen Mulighed for efter bacheloruddannelse at være på arbejdsmarkedet i tre år og stadig have ret til at komme tilbage til universitetet igen.

Mulighed for at for at tage en 1-årig masteruddannelse efter bacheloren. Denne muligheder vil kun gælde 25 uddannelser og vil være et forsøg, der foreløbig skal vare to år.

Bedre mulighed for at tage en anden kandidatuddannelse end den naturlige overbygning.

»Logikken bag den etårige uddannelse med højere taxameter, er at man vil lokke universiteter og studerende til at vælge den uddannelse. Det kan lyde som en prioritering, men det er en spareøvelse, for hvis de studerende vælger den, får man færre udgifter til den almindelige to-årige kandidatuddannelse, og det vil i sidste ende blive billigere for politikerne. Lokkemad på de ekstra 30 procent er svært at se bort fra, når universiteterne i forvejen vender hver en femøre, fordi samtlige uddannelser er underfinansieret«, siger Camilla Gregersen, der er formand for fagforeningen.

Den etårige kandidatuddannelse er især et tilbud til de studerende, der vælger at benytte aftalens mulighed for at tage en pause i op til tre år mellem bachelor og kandidat for at skifte bekendtskab med erhvervslivet, og efterfølgende færdiggøre studierne. Tilbuddet om en etårig kandidat skal gøre tanken om at vende tilbage til studierne endnu lettere.

Men det er en overflødig uddannelse, mener Dansk Magisterforening.

»Jeg mener, at det grundlæggende er en fejltagelse at indføre etårige overbygningsuddannelser. I virkeligheden tror jeg, at den kommer til at forvirre mere, end den vil gavne, fordi man er usikker på, hvad den kan. Jeg har ikke hørt om virksomheder eller erhvervsorganisationer, der efterspørger universitetsuddannelser uden den faglige ballast, som kandidaterne er kendt for i dag. Så jeg kan ærlig talt ikke se behovet for 1-årlige uddannelser«, siger Camilla Gregersen.

Også universiteterne er skeptiske over for den nye uddannelse.

»Vi er glade for, at aftalen fastslår, at den 2-årige kandidatuddannelse fortsat vil være hovedvejen på universiteterne. Vi oplever generelt en efterspørgsel efter mere viden, ikke mindre, men vi går konstruktivt ind i det her, og så må vi se, om virksomhederne efterspørger denne uddannelse«, siger Anders Bjarklev, der er formand for Rektorkollegiet.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) slår fast, at aftalen om den etårige kandidatuddannelse er en succes, og at det især er signalværdien i, at de studerende har mere end én vej gennem uddannelsessystemet, der er værd at hæfte sig ved.

»Det kan blive en ret stor succes, hvis vi f.eks. får oprettet 25 uddannelser. De studerende er glade for muligheden, og erhvervslivet står og klapper, så det er en kæmpe succes, og så må vi se, om vi ikke kan oprette flere end 25 med tiden. Men vi skriver også i aftalen, at kandidatuddannelserne stadig skal være hovedvejen, og det er vigtigt at notere«, siger han.