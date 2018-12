Tre gymnasieelever fortæller, hvad de hellere vil vende med præsten end studievejlederen

Politiken besøgte Roskilde Katedralskole for at spørge eleverne, om de kendte til gymnasiepræsten Sarah Krøger Ziethen. De tre elever vi talte med, havde aldrig hørt om hverken Sarah Krøger Ziethen eller gymnasiepræster i det hele taget. Det til trods var de positivt stemte over for en eventuel snak med præsten, hvis ungdomslivet en dag skulle brænde på.

Mathias Aagaard

Mathias Aagaard på 17 år, kendte ikke til gymnasiepræsten Sarah Krøger Ziethen. Men nu hvor han ved, at hun er tilknyttet Roskilde Katedralskole, kunne han godt finde på at bruge hende, hvis der skulle opstå et behov for en snak med en voksen.

»De ting, som man normalt ikke har lyst til at snakke med drengene om, eller hvis man har det svært og gerne vil tale med en, der har tavshedspligt, så kan præsten være god. Jeg har selv haft nogle samtaler med vores studievejleder, men i de samtaler bliver det altid med fokus på skolen. Det bliver ofte en meget struktureret samtale, hvor man ikke kan få lov til at snakke om ens egentlige følelser. Vi har også en skolepsykolog, som man kan bruge, men hun er her en gang om ugen til samtlige elever. Det er heller ikke noget, jeg har lyst til at bruge, for jeg er bange for, at det bliver en meget pædagogisk samtale, der fokuserer på, at det er synd for mig, nu hvor jeg henvender mig«.

Hvad synes du om, at præsten ikke er på skolen?

»Nu hvor hun ikke sidder på skolen, så slipper man lidt for, at vennerne skal spørge, hvorfor man lige har været inde ved studievejlederen. Jeg har selv oplevet, at når vennerne opdager, at man kommer gående ud derfra, så begynder de at spørge til, om man er i problemer. Og der kunne det være meget fint, at man bare kan sige, at man har en aftale et andet sted, så folk ikke nødvendigvis kan se, at man kommer derfra«.

Hvorfor tænker du en præst kunne være god?

»Der er måske mere tid i en samtale med en præst. Præsten kan måske også komme med en anden synsvinkel, end man er vant til fra skolen, hvor de måske er uddannet til at fokusere på, hvordan man kan klare sig bedre i skolen, fremfor hvordan du får det bedre med dig selv og dem omkring dig«.

Emma Nielsen

Emma Nielsen på 18 år, vidste ikke, at skolen havde en præst, som eleverne kunne gå til. Da Politiken møder hende, indleder hun med at fortælle, at hun ikke er religiøs og derfor ikke kunne forestille sig at bruge præsten. Men da hun får at vide, at det ikke nødvendigvis skal handle om religion, ser hun en mulighed for at tale med en voksen.

Nu hvor du ved det, hvad kunne du så finde på at bruge præsten til?

»Det ville egentlig være meget rart at have præsten nogle gange i stedet for vores studievejleder. For hvis man har for meget fravær, som jeg selv har, er det ikke altid, at jeg har lyst til at tale med studievejledere, fordi jeg synes, mit fravær er pinligt. I de tilfælde er det super rart at tænke på, at der er en helt anden voksen, jeg kan tale med, som overhovedet ikke ved noget om mig og mit fravær«.

Hvorfor og hvad kan du tale med præsten om?

»Det er bare en samtale, og der er ingen, der ved, at den har fundet sted, hvilket er meget rart. Samtalen kunne bare handle om, hvordan jeg har det, og hvordan personlige problemer kan løses. Det kan også handle om skolen, hvis der er meget stress på eller problemer mellem venner. Der kan præsten være bedre, fordi vi allerede har et forhold til lærere og studievejledere, så jeg ville ikke føle mig tilpas ved at skulle tale med dem om personlige ting«.