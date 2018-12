Pædagoger i skolen er en gevinst, men bliver sjældent brugt ordentligt

Ny rapport fra Undervisningsministeriet og Bupl slår endeligt fast, at pædagoger i folkeskolen gør en kæmpe forskel for elvernes trivsel og dannelse. Desværre er der stadig flere skoler, der endnu ikke har fået samarbejdet mellem lærer og pædagog til at fungere optimalt.

Det er fire år siden, pædagogerne med skolereformen for alvor blev sluppet løs i landets klasselokaler. Og det var den helt rigtige beslutning, for de har evnerne til sikre blandt andet dannelse og trivsel i skoledagen. Desværre er skoler og kommuner stadig for dårlige til at forløse det potentiale.

Det er konklusionen i en ny rapport, der er gennemført af Undervisningsministeriet og Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (Bupl).

Bupl-formand Elisa Rimpler er glad for, at rapporten understreger vigtigheden af pædagoger i skolen, men hun er bekymret over, at samarbejdet efter fire år stadig ikke fungerer optimalt alle steder.

»Der skal være en opsøgende tilgang fra kommuner og skoler til, hvordan man får pædagogernes faglighed i spil i folkeskolen. Og det er på nogle skoler blevet nedprioriteret. Det kan være svært at skabe et nyt samarbejde og få plads til sin pædagogfaglige tilgang i en folkeskole med stærke traditioner«, siger hun.

Den frustration deler lærerne, der tror på, at undervisningen fungerer allerbedst, hvis de to faggrupper får lov at komplementere hinanden.

»Mange steder har man haft en misforstået opfattelse af, at pædagogerne skulle erstatte lærerne. Det er ikke den rigtige måde at bruge pædagogens kvalifikationer på«, siger Anders Bondo, der er formand for Danmarks Lærerforening (DLF).

Pædagoger må lappe huller

Nogle pædagoger bliver brugt til at lappe huller i vagtplanen og udføre opgaver, de ikke er uddannet til, i stedet for at tilføje undervisningen det pift af leg og bevægelse, der var hensigten med reformen.

Den prioritering skyldes i høj grad skolernes knappe ressourcer, forklarer Claus Hjortdal, der er formand for Skolelederforeningen.

»Det er kommunerne, der bestemmer, hvor mange pædagoger der skal være på en skole, og i mange tilfælde står de alene, men det var ikke tanken. De skal støtte undervisningen på en anden måde end læreren. Det skyldes den pressede økonomi. Vi udnytter ressourcerne så godt, som vi kan. Men vi ser flere og flere skoler, der aflyser aktiviteter og lejrskoler, fordi det koster for meget«, siger han.

Den forklaring kan både Bupl og DLF genkende, men kommunerne afviser, at det er en for lille pengepung, der er skyld i, at samarbejdet mellem lærer og pædagog mange steder ikke fungerer optimalt.

»Det er klart min oplevelse, at kommunerne investerer rigtig, rigtig meget i folkeskolen. Der er ikke skåret fra centralt hold i midlerne til folkeskolen i kommunernes budgetter. Men pædagogerne har et potentiale, vi skal have udnyttet endnu bedre. Det kræver tydelig ledelse lokalt, og så skal vi have spredt de eksempler, der er derude, at det er lykkedes«, siger Peter Panula Toft, der er kontorchef for børn og folkeskole i Kommunernes Landsforening.

I en kommentar til rapporten, skriver undervisningsminister Merete Riisager (LA) i en mail til Politiken:

»Det er vigtigt, at man lokalt får bragt pædagogernes kompetencer i spil, og at vi generelt bliver bedre til at italesætte og udvikle den pædagogiske faglighed. Det gælder også i samarbejdet med lærerne og med respekt for den faglighed, de forskellige professioner har. Vores fælles udgivelse med Bupl giver et godt grundlag for at fortsætte den udvikling.

Rapporten publiceres på et tidspunkt, hvor regeringen forhandler om et nyt skoleudspil. Udspillet vil mindske pædagogernes rolle ved at skære på den såkaldte understøttende undervisninger, hvor pædagogen spiller hovedrollen, for i stedet at opprioritere klassisk fagundervisning.

Dertil siger Merete Riisager: »Regeringen forhandler lige nu om justeringer af folkeskolereformen. Her er vi optaget af at skabe gode rammer for det gode børneliv, som pædagogerne i den grad bidrager til«.