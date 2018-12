Højskolesang fik kvindelig forsker til at føle sig udenfor

Politikere og forskere er chokerede over sag på CBS, hvor en forsker har følt sig krænket over valget af en højskolesang og har efterfølgende fået en undskyldning fra universitetet.

Da uddannelsesinstitutionen Copenhagen Business School (CBS) for godt to år siden skulle afholde et internt arrangement, blev det besluttet, at dagen skulle kickstartes med en god dansk tradition - en sang fra højskolebogen.

Valget faldt på sang nummer 162: ’Den danske sang er en ung blond pige’.

Men dét var et sangvalg, der ikke blev taget godt imod.

Der er forskellige udlægninger af, hvad der egentlig skete, men ifølge Politikens oplysninger fik sangteksten en kvindelig forsker, der er adopteret og opvokset i Danmark, men hverken har lyst hår eller lys hudfarve til at føle sig ekskluderet.

Hun var meget berørt efter episoden, og det gjorde, at den ansvarlige for arrangementet, Mads Mordhorst, tog sig en snak med kvinden og gav hende efterfølgende en undskyldning.

»Nogen har så, uden bagtanke, udtaget en sang med et ordvalg, som en, der er dansker med en anden etnisk baggrund, føler sig stødt over. Personligt tog jeg en samtale med hende, hvor jeg bakkede hende op og roste hende for det mod, hun viste ved som postdoc at reagere i en forsamling med professorer og andre, der var højere i hierarkiet,« siger Mads Mordhorst til Kristelig Dagblad.

Han er viceinstitutleder på CBS’ Department of Management, Politics and Philosophy.

»Jeg forstår hendes reaktion, og det er godt med den type konflikter. Ellers har vi ingen mulighed for at udvikle os og for at indse, hvor hjemmeblinde vi er. Det er en kultur, der skal behandles og forhandles på institutniveau«, uddyber han til avisen.

Ifølge Politikens oplysninger har episoden efterfølgende ført til diskussioner på instituttet og er siden endt på ledelsesplan, men der tale om en enkeltstående situation, der hverken har ført til en krænkelsessag eller en justering af retningslinjerne på uddannelsesinstitutionen. Sange fra den danske højskolesangbog er ikke forbudt - ej eller den omtalte sang.

Men Mads Mordhorst siger dog til Kristeligt dagblad, at han ikke tror, at ’Den danske sang er en ung blond pige’ igen fremføres på instituttet.

Statsministeren forbløffet

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (S) kalder på Facebook episoden for »chokerende«.

»Jeg går ind for rummelighed. Kunne ikke drømme at dømme mennesker på hverken hudfarve eller religion. Men det kan simpelthen ikke være rigtigt, hvis der fremover ikke kan synges efter højskolesangbogen på CBS,« skriver han på Facebook.

Også internt på CBS deler sagen vandene. Professor emeritus ved CBS, Ole Thyssen var til stede ved episoden.

»Den ansatte påtalte efterfølgende, at hun følte sig holdt udenfor. Jeg må sige, at jeg synes, der var tale om en overreaktion. Den var, undskyld udtrykket, helt ude i hampen,« siger han til Kristeligt Dagblad.

På Twitter kalder kulturordfører, Mogens Jensen (S), det »en uforståelig beslutning, at CBS ikke vil synge en af Danmarks smukkeste sange«.

»Den danske sang er en ung blond pige« beskrives på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside som værende ’blandt de mest populære danske sange’.

Den er lavet på et digt af samme navn af Kai Hoffmann og fik sin melodi af den danske komponist Carl Nielsen i 1926.