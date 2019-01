SF: Afskaf de nationale tests i folkeskolen

Hvis det står til SF, skal landets folkeskoleelever ikke længere testes i, hvordan man deler ord, eller hvad 32+45 er. Partiet vil nemlig afskaffe de nationale tests, som alle folkeskoleelever skal igennem.

Det er ét ud af 15 krav, som partiet tager med til forhandlingerne, hvis Socialdemokratiet får regeringsmagten ved det kommende folketingsvalg.

»De nationale tests gør i dag mere skade end gavn. Derfor skal de helt afskaffes, så pengene kan bruges bedre på andre ting«, siger Jacob Mark, der er SF’s gruppeformand og undervisningsordfører.

De omtrent 10 millioner kroner, der årligt bruges på at gennemføre de ti obligatoriske tests skal i stedet bruges på at udvikle et nyt statsligt stikprøvekvalitetstilsyn.

»Det nye statslige stikprøvekvalitetstilsyn skal fungere direkte på skolerne. Det skal være en hjælp til at udvikle skolen i samarbejde med lærere, pædagoger og skoleledelse. Der er brug for udvikling af skolen. Der er ikke brug for tests, som stresser elever og lærere mere, end de gavner dem«, siger Jacob Mark.

Hvorfor ikke bare gøre testene frivillige? Nogle skoler er jo glade for dem.

»Fordi pengene kan bruges bedre på anden måde. Derfor vil vi have de nationale tests helt afskaffet«.

Statslig stikprøvekontrol lyder lidt stalinistisk?

»Sådan er det bestemt ikke tænkt. Det skal flytte fokus væk fra bevidstløse tests af elevernes præstationer til udvikling af skolerne og fokus på, hvad der skal til, for at eleverne kan lære mere og trives bedre«.

Færre tests

Siden foråret 2010 har alle elever fra 2. til 8. klasse svedt over prøver i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi formuleret af Undervisningsministeriet.

Socialdemokratiet er umiddelbart ikke klar til at efterkomme SF’s krav og gå ind i forhandlingerne om at afskaffe de ti tests, men de er villige til at begrænse dem.

»Vi har sagt, at vi gerne vil afskaffe testen i de mindste klasser, og det holder vi fast i. Vi synes, testene er udmærkede til at sammenligne os med hinanden, da der i dag ikke findes noget andet redskab. Det holder vi fast i, fordi det i dag er muligt at øve testen flere gange, inden man tager den«, siger Annette Lind, der er partiets undervisningsordfører.

Men partiet er ikke afvisende over for at realisere SF’s ønske om et stikprøvekvalitetstilsyn.

»Vi vil gerne gøre op med præstationskulturen, men der skal stadig være en kvalitetssikring, så vi vil gerne snakke om, at det er den vej, vi skal gå«, siger Annette Lind.

Alle ændringer skal godkendes af forligskredsen bag, der tæller alle partier undtagen Enhedslisten og Alternativet.

Siden prøverne blev introduceret til folkeskolen i 2006 på baggrund af en rapport fra OECD, har de været til hyppig debat.

Prøverne kritiseres for at være for svære. I en rapport fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) blev det blandt andet konkluderet, at de danske folkeskolelærere ikke ved, hvordan de skal tolke de mange resultater, eleverne får.