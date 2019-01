Er det overhovedet sejt nok at være lærer? Kommer jeg til at tjene nok penge?

Mette Reehaug fravalgte sin drømmeuddannelse som lærer, fordi hun var bange for, at andre ikke ville synes, det var sejt nok. I dag er hun lykkelig for, at hun startede alligevel.

Det åbne glaslokale efterlader en udsigt over det meste af Carlsberg-byen i København. Computerskærmene afslører åbne Facebook-faner og hjemmesider med vinterjakker på tilbud, og bordene er fyldt med kaffekrus fra Lagkagehuset, der er blevet hentet i pausen. Mette Reehaug sidder midt i det, der på mange måder ligner et klasselokale på et gymnasium. Her bliver fremtidens lærere undervist på whiteboards i det spritnye Campus Carlsberg, langt væk fra sorte tavler, farvekridt og træskriveborde med indbyggede linealer.

»En god lærer skal kunne opbygge relationer til elever og forældre... Ellers skal man løbe langt væk fra læreruddannelsen«, fortæller underviseren til de smånervøse lærerstuderende, der snart skal i praktik og for første gang prøve at undervise folkeskoleelever. Der lyder opgivende suk, da den høje sum af næste semesters undervisningsbøger bliver afsløret.

Mette Reehaug Drømmen, det bedste og det værste Hvad drømmer du om blive? Jeg vil gerne være efterskolelærer eller læse en kandidat i matematik og måske blive gymnasielærer. Da jeg var lærervikar, så jeg mange børn, der blev overset, fordi der ikke var nok tid eller overskud til dem i klassen. Jeg håber, jeg kan være noget for dem. Hvad er det bedste ved dit studie? Det bedste ved studiet er, at mine undervisere er dygtige og venlige og giver mig lyst til at komme i skole. Hvad er det værste ved dit studie? Det værste ved studiet er,at Campus Carlsberg stadig er meget nyt og mangler noget struktur. Der er heller ikke ligeså mange sociale arrangementer som på andre studier. Det savner jeg, for jeg elsker at være social.

»Tror du, man kan sælge dem videre på E-bay?«, hvisker en pige på bagerste række.

»Nogle gange er jeg stadig nervøs for at blive dømt, når jeg fortæller, at jeg læser til folkeskolelærer. Jeg er bange for, at andre ikke synes, at det er sejt nok«.

Da Mette stod med studenterhuen i hånden, blev hun ramt af en stor tvivl. Veninder styrede med tårnhøje gennemsnit direkte ind på uddannelser som jordemoder, medicin og jura, og Mette følte sig efterladt i et forvirrende sabbatår, hvor hun ikke kunne finde hoved og hale i sin fremtid.

Foto: Martin Lehmann Mette Reehaug begyndte på Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby, men hun ville inderst inde hellere være lærer, så efter lidt tid skiftede hun spor.

»Pludselig blev jeg ramt af panik. Inderst inde har jeg altid haft lyst til at læse til lærer og måske kunne gøre en forskel i folkeskolen, men jeg begyndte at tænke: Er det overhovedet sejt nok? Kommer jeg til at tjene nok penge? Alle mine veninder skal på universitetet, så hvorfor skal jeg ikke?«.

Efter et år startede Mette på uddannelsen bygningsdesign på Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby, »for det var noget med matematik, noget med at være kreativ, og så var det på universitetet... og så havde jeg lige akkurat snittet til det«. Alligevel gik det hurtigt op for Mette, at hun ikke følte sig tilpas på studiet.

»Gymnasiet var jo præget af konkurrence og karakterer. Jeg havde veninder, der kunne begynde at græde over 10-taller, men sådan var jeg ikke. Jeg skulle altid kæmpe for at følge med. Derfor ville jeg gerne bevise, at jeg også godt kunne klare universitetet. At jeg også var god nok til det. Men jeg var ikke glad, og jeg havde altid ondt i maven, når jeg tog i skole«.

»Jeg havnede i en studiegruppe, hvor de andre havde et virkelig højt fagligt matematisk niveau. Jeg havde ellers altid troet, at jeg var god til matematik ... Eller det er jeg... men jeg var ikke på deres niveau. Så jeg var altid den dårligste i gruppen, hende, der virkelig skulle kæmpe for at hænge i«, forklarer Mette.

Var det for hårdt?

Da undervisningstimen er ved at slutte, samler de lærerstuderende sig i en rundkreds for at fortælle, hvad de har fået ud af semesteret. De kalder det at checke ud.