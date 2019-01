Sådan kan gode nyheder blive til dårlige historier

Whaaaat?

Sådan cirka har reaktionen lydt fra flere, når talen er faldet på det danske uddannelsessystems flotte placering sammenlignet med andre europæiske lande, som fremgår af EU-Kommissionens tilstandsrapport. Vi troede da, at det gik ad Pommern til?

Men nej. Ad Pommern til går det ikke. I rapporten uddeles roser til Danmark. De problemer, vi stadig slås med i skolen og uddannelsessystemet, er relative i forhold til vores nærmeste omverden. Uddannelsessystemet er dyrt, javel, og der er stadig meget, som kan blive bedre. Mest alvorligt er det selvfølgelig, at tosprogede både fagligt og socialt halter bagefter. Men når det gælder det, EU kalder nøgleindikatorer, er Danmark et godt stykke pænere placeret end EU’s gennemsnit.

Forundringen er fuldt forståelig. Mange års selvros i det danske uddannelsessystem er paradoksalt nok vendt på hovedet til noget, som ligner selvpineri. Hvis danske politikere i Danmark ikke umiddelbart ser fremgang, skal der laves om i en fart. I det lys glemmes det ofte, at uddannelsessystemet gør det fornuftigt i international sammenhæng. Selvpineri og utålmodighed risikerer at føre til reformer, der peger i forskellige retninger. EU-Kommissionen advarer da også om, at den danske uddannelsessektor for øjeblikket lider af reformtræthed.

Situationsbestemt selvros

Der var engang, hvor landets undervisningsministerium ikke forsømte en lejlighed til at fremhæve, når noget gik godt i uddannelsessektoren. Det var populært at rose lærere, elever, pædagoger og skoleledere, når bestræbelser lykkedes. Især hvis roserne kom fra udlandet. Det var en yndet sport for skiftende ministre mere eller mindre elegant at antyde, hvordan den politik, de stod i spidsen for, havde lagt grunden for resultaterne.

Sådan er det ikke mere. EU-Kommissionens tilstandsrapport har endnu ikke været omtalt på Undervisningsministeriets hjemmeside, selv om den ville være et skulderklap i en sektor, hvor der er fokus på ting, der ikke dur.

Tænk bare på følgeforskningen bag skolereformen, som nu i fire år har undersøgt elever, lærere og pædagogers oplevelse af skolereformen og elevernes faglige udbytte. Da den fjerde årlige statusredegørelse blev fremlagt kort før jul, var undervisningsminister Merete Riisagers konklusion, at ingen af reformens resultatmål var blevet indfriet. Slet ikke de faglige. Når ministeren vælger at sætte fokus på den manglende fremgang, er det selvfølgelig, fordi hun og regeringen har fremlagt forslag til justeringer af folkeskolereformen. Derfor hun brug for at betone justeringernes nødvendighed. Riisager har ikke brug for omtale af pæne præstationer og EU’s advarsler om reformtræthed.

Et lignende eksempel sås tilbage i 2013, da skolereformen skulle vedtages. Dengang viste friske internationale målinger af elevers læse- og regnefærdigheder i 4. klasse, at der var fremgang at spore i Danmark. De danske data i de såkaldte Pirls- og Timms-undersøgelser viste også, at der ikke kunne konstateres sammenhæng mellem elevernes færdigheder og antallet af timer.

Det, skulle man jo tro, ville vække glæde i Undervisningsministeriet, hvor elevernes regne- og læsefærdigheder i internationale sammenligninger i årevis havde vakt bekymrede rynker i panden. Men nej. Den gode nyhed blev opfattet som en dårlig nyhed for Thorning-regeringen, fordi den netop havde fremlagt et forslag til en skolereform med flere timer, mere helhedsorienteret undervisning og alt det andet, som blev til den skole, vi kender i dag. Det blev til en lang diskussion mellem forskerne bag den danske del af Timms- og Pirls-undersøgelserne og Undervisningsministeriet, som ikke gav øget tillid til den politiske version af forskningen.

Så uanset partifarve kan gode historier blive til dårlige og omvendt. Det afhænger af de kortsigtede politiske ønsker.