Glem 0. klasse: Nordstjerneskolen har rystet posen

Når man siger første skoledag, henledes de flestes tanker på seksårige iklædt blomstrede sommerkjoler eller Batman-T-shirts, som genert klamrer sig til den enorme gruppe af forældre, bedsteforældre og søskende, der tager billeder af poderne, som var de japanske turister ved Den lille Havfrue.

På Nordstjerneskolen i Helsinge foregår tingene anderledes. Selv om januarfrosten ligger som en gennemsigtig dug på asfalten i skolegården, er det ikke mange dage siden, første skoledag blev fejret. Ti nye elever startede. På den nordsjællandske skole findes hverken 0., 1. eller 2. klasse. I stedet er hele indskolingen delt op i syv klasser, hvor der fire gange om året starter nye elever. Konceptet kaldes rullende skolestart og betyder, at eleverne som regel først begynder i skole i det kvartal, de fylder seks år. Først når de fylder ni år og skal begynde i 3. klasse, bliver de del af en traditionel skoleklasse.

Seksårige Vilde Krossøy havde første skoledag i april.

»Selv om de er større, kan man godt lege sammen. De er rigtig gode til at lege fangeleg«, siger den lysehårede pige, som er ved at skifte tænder. Hun smiler skævt.

Det er seks år siden, at skolen reformerede indskolingen, da Gribskov Kommune åbnede for muligheden. I dag er skolen en ud af to, som har holdt fast.

»Vi havde udfordringer i forhold til aldersspænd og med, at ikke alle elever udviklede sig lige hurtigt. Det betød, at nogle altid var de sidste og var dem, der ikke var rigtig gode i klassen. Og hvad gør man så med dem? Der var flere ting, som gjorde, at vi tænkte, at det gav mening at lave noget helt andet, hvor det ikke handlede om barnets alder, men om dets udvikling« siger Lene Forsberg, som i dag er leder af indskolingen og var med til at starte den rullende skolestart for seks år siden.

Solene, Supernovaerne, Galakserne, Månerne, Asteroiderne og Planeterne. Det er navnene på de seks klasser, der udgør skolens indskoling, og som rummer børn på både seks, syv, otte og ni år. I stedet for at opdele dem efter alder, bliver de internt i klasserne inddelt efter niveau. Alle starter som astronauter, og når de er klar til næste niveau, bliver de satellitter og til sidst raketter. Det har intet med deres alder at gøre, men udelukkende deres faglige og sociale udvikling.

»Det enkelte barn bliver mødt der, hvor det er. De får succesoplevelser i deres egen læring. Barnet lærer at indgå i forskellige typer fællesskaber, så der er fokus på det enkelte barn, samtidig med at det får kompetencer socialt«, siger Karen Kaas, som er skoleleder på Nordstjerneskolen.

Et utal af ændringer

Foto: Maud Lervik Astronauter, satellitter og raketter spiser frokost sammen i deres stamgruppe. Bakgrunnsinformasjon: På Nordstjerneskolen starter elever i stamgrupper fra 0. til 2 klasse - eleverne starter umiddelbart efter 6 års fødselsdag og de store elever hjælper de små elever godt i gang. 0. klasserne kaldes for astronauter, 1. klasserne satelitter og 2. klasserne er raketter. Et bud på en bedre skolestart, som skal knyttes til historie om at tidlig skolestart har store konsekvenser for elever og deres familier. NB! Spør journalist Emma Bæksgaard Christensen for mer informasjon. NB 2! Bildene er godkjent av foreldre og Nordstjerneskolen, men de skal nok kun brukes i forbindelse med denne saken.

Astronauter, satellitter og raketter spiser frokost sammen i deres stamgruppe. Bakgrunnsinformasjon: På Nordstjerneskolen starter elever i stamgrupper fra 0. til 2 klasse - eleverne starter umiddelbart efter 6 års fødselsdag og de store elever hjælper de små elever godt i gang. 0. klasserne kaldes for astronauter, 1. klasserne satelitter og 2. klasserne er raketter. Et bud på en bedre skolestart, som skal knyttes til historie om at tidlig skolestart har store konsekvenser for elever og deres familier. NB! Spør journalist Emma Bæksgaard Christensen for mer informasjon. NB 2! Bildene er godkjent av foreldre og Nordstjerneskolen, men de skal nok kun brukes i forbindelse med denne saken. Foto: Maud Lervik

En lyshåret dreng gnasker på en skrællet gulerod, mens han stirrer åndsfraværende frem for sig. Ved siden af sidder en gruppe piger med lyserøde drikkedunke og er i gang med at tømme deres madkasser.

Jeg kan godt lide at gå i klasse med dem, der er mindre, fordi de er gode til at finde på anderledes lege Amalie Andersen, otte år

Spisepausen hos supernovaerne på Nordstjerneskolen i Helsinge ligner ved første øjekast pausen i andre klasser. Men kigger man nærmere på ejerne af madkasserne, er nogle elever tydeligt flere hoveder højere end andre.

»Jeg kan godt lide at gå i klasse med dem, som er mindre, fordi de er gode til at finde på anderledes lege. Mere fantasifulde lege. Men de larmer lidt nogle gange. Jeg glæder mig også til, at jeg skal i 3. klasse, fordi der er andre, man kender, og ikke så mange, der larmer«, siger Amalie Andersen på otte år, mens hun ondulerer en leverpostejmad.

Hendes jævnaldrende klassekammerater er enige.

»Nogle gange er det ret sjovt. Vi får lov til at hjælpe de mindre med at lave opgaver. Men nogle gange er de irriterende, fordi de driller og siger grimme ord«, siger Anton Hagemann på otte år.