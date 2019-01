Skolepolitik handler om familier

Uddannelsespolitik har konsekvenser for hele familien, mener seniorforsker.

Hvordan kan en elevs skolestart påvirke hele familien?

»Vores resultater handler om elever, som er på vippen, når det gælder skolestart. Vores undersøgelse viser, at når et barn får ændret forholdene, breder det sig som ringe i vandet til forældre og til søskende. Så måden, vi indretter skolen og uddannelsessystemet på, har konsekvenser for hele familien«, siger seniorforsker Rasmus Landersø.

Hvad kan vi bruge jeres forskning til?

»Det er en betoning af, at uddannelsespolitik ikke bare handler om skolebørnene. Det handler også om familierne, hvad enten man vil det eller ej. Derudover er det de pressede familier, som er særligt sårbare. Derfor er der også et socialt aspekt i det«.

Hvorfor er det så krævende at starte i skolen?

»Forældre har vænnet sig til det system, som er i vuggestuen og børnehaven. Pludselig bliver det hele brudt op, og børnene skal nye steder hen. Børnene går fra at være de ældste i børnehaven og have overskud i hverdagen til at være de yngste og møde nye krav. Det påvirker alle elever og deres forældre«.

Er forandringen virkelig så indgribende i hele familien?

»Ja, det er det, vi ser. Men det skal ikke ligge skolen til last. Det er mere en betoning af, hvor meget børnenes hverdag påvirker hele familien«.

Gælder resultaterne for alle familier?

»Nej. Det gælder primært familier, der er presset på deres ressourcer. Det handler ikke kun om penge; det handler også om tid og personligt overskud. Desuden slår det igennem i familier med store søskendeflokke. Det vil sige i familier, hvor det er et større puslespil, som skal hænge sammen«.