Reform er uden effekt: Hver tredje dropper lærerdrømmen undervejs på studiet

En politisk reform fra 2012 skulle sænke et højt frafald fra læreruddannelsen og sikre mere faglig kvalitet. Den første del af missionen er tilsyneladende slået fejl.

Det viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som fagbladet Folkeskolen har fået aktindsigt i.

Fra 2006 og til reformen blev indført i 2012 droppede 32 procent i gennemsnit ud. Folkeskolen har fået lov at se, hvor mange der undervejs er droppet ud af den første årgang, der har gennemført uddannelsen efter reformen i 2012.

Her er frafaldet også på præcis 32 procent.

Stefan Hermann, der er formand for professionshøjskolerne, ærgrer sig over, at reformen ikke har sænket frafaldet.

»Vi har arbejdet meget med frafaldet. Men hverken reformen eller vores indsats er lykkedes tilstrækkeligt«, siger han til Folkeskolen.

»Det er et stort problem, især når vi mangler lærere«.

Dermed står problemet med frafaldet uløst tilbage. Ifølge Anders Bondo Christensen, der er formand for Danmarks Lærerforening, er der tale om et kompleks problem.

»Vi har en uddannelse, hvor alle bliver optaget, fordi vi har et ret lavt ansøgertal. Det betyder, at der er nogle, som ikke har læreruddannelsen som sit drømmestudie«, siger han til Folkeskolen.

De studerendes egen formand, Jenny Maria Jørgensen, mener ikke, at man skal konkludere for meget på et tyndt datagrundlag.

Ifølge professor Jens Rasmussen på DPU tyder udviklingen på, at svaret ikke er politiske reformer. Han henviser til, at man i Norge har et lignende problem.

I Danmark skal de politiske partier evaluere reformen fra 2012 på baggrund af de tal, som Folkeskolen har fået indblik i.

ritzau