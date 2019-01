Tre bud fra rektor og studerende: Sådan mindskes frafaldet på læreruddannelsen

Hver tredje lærerstuderende dropper ud, inden de som færdiguddannede når ud i klasselokalerne.

Det viser nye tal, som fagbladet Folkeskolen har fået indsigt i.

Et tårnhøjt frafald var ellers blandt andet en af de ting, en reform af læreruddannelsen i 2012 skulle dæmme op for. Da reformen blev indført i 2012 var frafaldet gennemsnitlig 32 procent. Det var det også for det første hold, der gennemførte uddannelsen efter reformen.

Men hvad skal der egentlig ændres i læreruddannelsen for at færre dropper ud? Det har vi spurgt næstformand for Danske Professionshøjskoler, Camilla Wang, og formand for de lærerstuderende, Jenny Maria Jørgensen, om.

Jenny Maria Jørgensen, formand for de lærerstuderende

1. Samtaler inden optagelse. »Et bud kunne være, at alle, der overvejer at søge ind på læreruddannelsen, bliver tilbudt en samtale med uddannelsesinstitutionen, inden de søger. På den måde vil de kunne blive mere afklarede med, hvordan virkeligheden ser ud, når man læser til lærer«.

2. Mere fokus på refleksion. »Som studerende oplever vi, at der er for lidt fokus på refleksion og drøftelse af de udfordringer, man står i som lærer. Det er vigtigt at få taget erfaringer og udfordringer fra praktikken med tilbage på uddannelsen og få talt om, hvad man for eksempel gør, når man står mere eller mindre magtesløs i en undervisningssituation«.

3. Virkeligheden i folkeskolen skal forbedres. »Arbejdsvilkårene for lærere er blevet forringet over meget lang tid. Tidligere var der eksempelvis et undervisningsmaksimum for en nyuddannet lærer. Det har man ikke længere, så nu kan man som nyuddannet lærer opleve, at man har rigtig mange timer, mange forskellige klasser og ikke særlig meget hjælp til at lykkes i det store ansvar, det er at være lærer. Det, tror jeg, spiller ind på, hvor mange der falder fra«.

»Læreruddannelsen er en uddannelse direkte til en konkret profession. Hvis du som studerende oplever, at den uddannelse, du tager, i praksis og politisk står i en situation, hvor rammerne bliver vanskeliggjort, så tror jeg, der er mange, der tænker, at de kan forbedre verden fra et andet sted, fordi den virkelighed, de vil komme ud i som lærere, ikke er for dem«.