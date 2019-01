Uddannelsesanalyse Kritisk evaluering sparker læreruddannelsen ind i valgkampen

Fakta

Evaluering af læreruddannelsen

Ris

Læringskulturen på læreruddannelsen er ikke ambitiøs nok. Der er blandt andet for mange studerende, der kommer igennem læreruddannelsen med en for lav studieintensitet.

Ekspertgruppen peger desuden på, at uddannelsen er usammenhængende med mange små moduler. Det er også en svaghed, at forskningsviden ikke inddrages systematisk i undervisningen og i de studerendes bachelorprojekter.

Ros

Læreruddannelsen fokuserer mere på at klæde de studerende på til at undervise i deres fag. Derudover vurderes det, at praktikken er blevet styrket. Og at det er lykkedes at tiltrække ansøgere med højere karakterer til læreruddannelsen





